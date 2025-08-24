Un nouveau trailer et le casting vocal dévoilés pour la série Splinter Cell: Deathwatch de Netflix

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce pour "Splinter Cell: Deathwatch" et présente la distribution vocale de sa série animée inspirée du célèbre jeu vidéo d’infiltration, confirmant ainsi l’avancement du projet très attendu par les fans.

Tl;dr Nouvelle série animée Splinter Cell annoncée sur Netflix.

Liev Schreiber prêtera sa voix à Sam Fisher.

Sortie mondiale prévue le 14 octobre 2025.

Un nouveau tournant pour Splinter Cell sur Netflix

Si l’univers de Tom Clancy’s Splinter Cell est devenu incontournable dans le paysage vidéoludique, la saga s’apprête désormais à franchir un cap décisif : son passage à l’animation sous la houlette de Netflix. Depuis quelques années, la plateforme multiplie les adaptations de jeux vidéo, surfant sur le succès d’œuvres telles que Castlevania, Devil May Cry ou encore Tomb Raider. Cette fois, c’est au tour d’une licence chère à Ubisoft de se prêter à l’exercice avec une ambition renouvelée.

Un casting vocal prestigieux et des créateurs aguerris

Les amateurs du genre auront eu l’occasion de découvrir lors du salon Anime NYC 2025 une bande-annonce inédite de Splinter Cell: Deathwatch, dévoilant par la même occasion un casting vocal impressionnant. On y retrouve notamment Liev Schreiber, connu pour ses rôles dans « X-Men Origins: Wolverine » et « Ray Donovan », qui incarnera le mythique Sam Fisher. D’autres voix issues des jeux originaux comme Janet Varney (Anna Grimsdottir) font leur retour, tandis que de nouveaux personnages, interprétés par Kirby Howell-Baptiste et Joel Oulette, viennent enrichir l’aventure. À la manœuvre côté scénario, on retrouve Derek Kolstad, créateur de la franchise « John Wick », épaulé à la production exécutive par Helene Juguet, Hugo Revon et Gérard Guillemot (Ubisoft Film & Television). La réalisation a été confiée à Guillaume Dousse et Félicien Colmet-Daage, avec les studios Sun Creature et Fost pour l’animation.

Mystères autour de la chronologie et continuité narrative

Cependant, malgré cette première immersion visuelle, un certain voile plane encore sur le contenu exact de la série. D’après divers éléments promotionnels – dont un cercueil portant le nom « Douglas Shetland » –, il semblerait que l’intrigue prenne place après les événements des volets emblématiques Pandora Tomorrow et Chaos Theory. Une piste qui ravira sans doute les fans historiques en quête de continuité.

L’essor continu des adaptations animées chez Netflix

Force est de constater que l’animation occupe désormais une place grandissante au sein du catalogue Netflix. Après le succès inattendu de productions comme KPop Demon Hunters, la plateforme compte bien s’imposer davantage auprès du public passionné d’anime. Pour ceux qui souhaitent marquer d’une pierre blanche la date du lancement mondial : rendez-vous est pris le 14 octobre prochain pour découvrir cette nouvelle déclinaison animée d’une saga culte.