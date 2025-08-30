Un nouveau rapport clarifie les rumeurs de rivalité entre Robert Downey Jr. et Ryan Reynolds sur Avengers: Doomsday

Un nouveau rapport clarifie les rumeurs concernant une possible rivalité entre Robert Downey Jr. et Ryan Reynolds, alimentées par leur implication dans le projet Avengers: Doomsday, et fait le point sur la réalité de leurs relations sur le tournage.

Tl;dr Pas de conflit Downey-Reynolds sur le tournage.

Participation de Reynolds à Avengers: Doomsday non confirmée.

non confirmée. Production complexe avec de nombreux acteurs impliqués.

L’ombre du Multivers plane sur Avengers: Doomsday

Dans l’univers du cinéma, rares sont les projets qui suscitent autant d’attentes mêlées à des interrogations que Avengers: Doomsday. Alors que la saga du Multivers lancée par Marvel Studios tente de retrouver l’élan de la mythique Infinity Saga, l’ambition démesurée de rassembler plus de vingt-sept acteurs n’est pas sans provoquer quelques remous. Les coulisses bruissent en effet depuis plusieurs semaines de rumeurs autour d’un climat tendu, notamment alimentées par des échos faisant état d’ego surdimensionnés et de demandes exigeantes de la part de Robert Downey Jr., dont on a dit qu’il aurait requis plusieurs semaines de reshoots.

Aucune animosité entre Downey et Reynolds ?

Pourtant, une polémique récente vient d’être désamorcée. Selon le magazine People, les bruits d’une querelle entre Downey Jr. et Ryan Reynolds, alimentés par un supposé «joke gone too far» sur le plateau, seraient infondés. Des sources affirment même que les deux stars « ne se sont jamais rencontrées en personne ». Il faut dire que l’humour souvent acéré de Reynolds, déjà remarqué dans Deadpool & Wolverine, a pu laisser supposer qu’il était impliqué dans cette affaire. Mais il s’avère qu’aucune tension n’existe réellement entre eux.

L’incertitude autour du retour de Deadpool

Un autre point intrigue : la participation effective de Ryan Reynolds. À ce stade, ni sa présence dans le rôle culte de Deadpool ni son intégration au sein des nouveaux Avengers n’ont été confirmées par le studio. Si certaines fuites évoquaient son retour pour Doomsday, il resterait toutefois en marge de l’équipe principale. D’ailleurs, lors du livestream géant dévoilant le casting — événement marquant salué pour sa portée médiatique — seule la venue de Channing Tatum (Gambit) du film Deadpool & Wolverine a été officialisée.

Tournage fragmenté et logistique titanesque

La complexité du projet transparaît également à travers le témoignage d’Alan Cumming, alias Nightcrawler dans les X-Men : « J’ai tourné tout le film en isolement, sans savoir avec quels personnages je partagerais mes scènes. » Ce genre d’organisation laisse penser que certaines rencontres attendues entre super-héros — comme celle entre Iron Man et Deadpool — pourraient ne jamais avoir lieu devant la caméra. Il n’est donc pas étonnant que la production doive jongler avec les plannings serrés et les contraintes liées à un casting aussi dense. Une chose est sûre : fans et curieux attendent désormais avec impatience de découvrir si ces croisements rêvés prendront forme à l’écran ou resteront du domaine des spéculations.