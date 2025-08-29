Un nouveau personnage de la saison 3 de Star Trek: Strange New Worlds s’impose comme la révélation

Dans la troisième saison de Star Trek: Strange New Worlds, un nouveau personnage s’impose rapidement comme l’une des grandes révélations. Sa présence dynamique attire l’attention et marque chaque épisode, captivant aussi bien les fans que les critiques.

Tl;dr Martin Quinn brille en jeune Scotty, surprenant et juste.

La série modernise habilement les personnages iconiques.

L’esprit « Star Trek » renaît dans Strange New Worlds.

Une nouvelle jeunesse pour l’équipage de l’Enterprise

Dans l’univers foisonnant de Star Trek, rares sont les séries à susciter autant d’enthousiasme que Strange New Worlds. Pour sa troisième saison, la série — disponible sur Paramount+ — conjugue audace et respect du mythe. Impossible de ne pas remarquer la réussite du casting, notamment le choix de jeunes acteurs pour incarner ces figures mythiques, tout en insufflant un vent neuf sans céder à la nostalgie facile.

Scotty, version Martin Quinn : fraîcheur et justesse

Parmi les nouveaux visages qui redonnent vie à l’équipage, une vraie révélation s’impose : Martin Quinn, incarnant le jeune ingénieur Montgomery Scott, alias Scotty. Introduit en fin de saison 2, il capte immédiatement l’attention par son jeu nuancé. Là où il aurait été facile de tomber dans la caricature ou la simple imitation de l’emblématique James Doohan, Quinn choisit une voie plus subtile : un Scotty encore candide, avide d’apprendre et non marqué par les années difficiles dans la Starfleet. Cette sincérité se révèle contagieuse et permet d’entrevoir, entre deux traits d’humour ou moments d’exaspération partagée avec son mentor Pelia (Carol Kane), les prémices du futur héros que connaîtront les fans.

Dépoussiérer le mythe sans le trahir

Ce choix narratif n’est pas anodin. Mettre en scène des versions juvéniles des légendes de la passerelle — Kirk, Spock ou Uhura — relève du défi tant ces personnages sont devenus des icônes culturelles. Pourtant, sous la direction habile de l’équipe créative, chaque acteur parvient à imposer sa propre interprétation. En témoignent notamment Ethan Peck, remarquable Spock à mi-chemin entre tradition et innovation, ou encore Celia Rose Gooding, dont l’énergie illumine la figure d’Uhura.

Il faut souligner ici plusieurs réussites majeures :

Modernisation élégante des caractères emblématiques.

Mises en abyme subtiles sur le statut culte des personnages.

Dynamique de groupe préservée et rafraîchie.

L’essence du voyage partagé : retrouver l’esprit Star Trek

Au fil des épisodes, c’est finalement ce sentiment si cher aux fans qui renaît : celui de partir chaque semaine à l’aventure avec une bande attachante, composée aussi bien d’anciens que de nouveaux venus. Loin du simple exercice nostalgique qui a parfois plombé les films récents, Strange New Worlds trouve le juste équilibre entre hommage assumé et écriture contemporaine. Résultat : on se prendrait presque à souhaiter voir un spin-off consacré aux facéties du duo Scotty-Pelia dans les entrailles techniques de l’Enterprise. Voilà peut-être le plus bel hommage possible à cet univers intemporel.