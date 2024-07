Un modèle IA de Google pour booster les prévisions climatiques

Cette nouvelle arrive quelques semaines seulement après un rapport environnemental annonçant une augmentation de 48% des émissions de Google à cause de son recours à l'IA.

Une avancée technologique majeure dans la prédiction climatique

Grâce à l’intelligence artificielle, de nouvelles avancées ont été réalisées dans le domaine de la prédiction climatique. Google Research a développé un outil d’intelligence artificielle, NeuralCGM, qui promet de révolutionner la manière dont nous percevons et anticipons les changements de notre climat. La technique de modélisation, basée sur la physique et l’IA de cet outil, offre des simulations rapides et précises de l’atmosphère terrestre.

Amélioration de la précision de prédiction climatique

Les modèles climatiques traditionnels se basent sur une pixellisation du globe, ce qui rend difficile la prédiction précise de conditions à petite échelle comme les nuages, la turbulence, et la convection. L’utilisation combinée de simulations basées sur la physique et de l’IA semble résoudre ce problème. En 2020, les prédictions de NeuralCGM concernant les niveaux annuels de température et d’humidité ont démontré une précision supérieure de 15 à 50% par rapport à X-SHiELD, un modèle non alimenté par l’IA. Plus impressionnant encore, NeuralCGM a généré ces prédictions en seulement 8 minutes, contre 20 jours pour X-SHiELD.

Modèle IA accessible et économe en énergie

Google affirme que NeuralCGM peut fonctionner avec un seul TPU (Tensor Processing Unit), alors que certains modèles atmosphériques haute résolution nécessitent des superordinateurs coûteux et des milliers de CPU (Central Processing Unit). Cela signifie que « le modèle sera accessible sur les ordinateurs portables et aux chercheurs du monde entier ». Une meilleure efficacité pourrait également réduire la consommation énergétique du modèle.

Cette annonce intervient quelques semaines après le constat de Google que l’utilisation d’IA énergivore au cours des cinq dernières années a augmenté ses émissions de près de 50%. Cette innovation pourrait donc s’avérer être une solution pour allier avancée technologique et préservation de l’environnement.