Un homme se cacherait derrière le compte Instagram d’une influenceuse star de la programmation

On l'accuse également d'avoir inventé de faux profils de femmes intervenantes dans le domaine technologique. Cela soulève-t-il des questions sur l'intégrité dans le secteur de la technologie ?

Tl;dr Eduards Sizovs est accusé d’avoir créé des comptes de fausses femmes développeuses.

Coding_Unicorn, compte Instagram populaire, serait géré par Sizovs.

Des preuves montrent que Sizovs serait connecté au compte email de Coding_Unicorn.

Sizovs nie culpabilité et affirme avoir une «persona démo» générée automatiquement.

Un cas de mystérieuse usurpation d’identité numérique

Eduards Sizovs, fondateur de la conférence pour développeurs de logiciels DevTernity, se retrouve au cœur d’un scandale d’usurpation d’identité en ligne. Déjà accusé d’avoir intégré de fausses intervenantes à la conférence de son entreprise, Sizovs est désormais suspecté d’être l’administrateur de Coding_Unicorn, un compte Instagram se présentant comme celui d’une développeuse professionnelle nommée Julia, comptant plus de 115 000 abonnés.

Des preuves troublantes

Le média 404 a dressé un faisceau de preuves impliquant Sizovs. Parmi lesquelles :

Un flux vidéo démontrant que Sizovs aurait accès à l’adresse e-mail de Julia.

Des clichés de l’écran d’ordinateur de Julia révèlent que son compte est associé à celui de Sizovs.

Plusieurs des légendes Instagram de “Julia” sont des copies exactes des publications LinkedIn de Sizovs.

Des allégations graves et diverses

La “Julia” de Coding_Unicorn s’identifie comme une fan de DevTernity et met en avant les conférences à venir de l’entreprise. Les soupçons concernant Sizovs se sont intensifiés après l’annulation d’un événement suite à des allégations de diversification factice de son panel d’intervenants.

Le point de vue de la défense

Face à ces allégations, Sizovs a défendu son innocence dans un message publié sur X : “L’ampleur de la haine et du lynchage que je reçois est telle que j’aurais pu escroquer ou tuer quelqu’un. Mais je ne me défendrai pas parce que je ne me sens pas coupable. Je n’ai rien fait d’horrible pour lequel je devrais m’excuser.”