Un film live-action Popeye est annoncé

Tl;dr Popeye de retour avec un nouveau film live-action.

Le film précédent, avec Robin Williams, date de 1980.

Michael Caleo est responsable du scénario du nouveau Popeye.

Des versions antérieures mettent la pression sur la nouvelle adaptation.

Popeye le marin revient sur grand écran

Après plus de quatre décennies, Popeye le marin, l’un des personnages de bande dessinée et de dessin animé les plus aimés, reprendra vie dans une adaptation cinématographique en prise de vue réelle. Cette nouvelle vient plus de 40 ans après le classique de 1980 avec Robin Williams.

Un nouveau scénariste pour une nouvelle aventure

Michael Caleo est chargé de l’écriture du nouveau Popeye. Le projet est actuellement sans studio ni distribution principale, mais son développement est confirmé. Il s’agira de la première version live-action du marin à atteindre le grand écran depuis 44 ans, la version de Williams ayant été publiée en 1980.

Un héritage à respecter

Le film de Williams, réalisé avec un budget de 20 millions de dollars, a rapporté un impressionnant 60 millions de dollars. Il a acquis le statut de classique culte, en particulier parmi les fans du regretté Williams. Pour ces raisons, cette nouvelle histoire de Popeye aura de grandes attentes à satisfaire lorsqu’il s’agira d’adapter le personnage.

Des versions précédentes source d’inspiration

Bien que ces versions précédentes mettent la pression sur le nouveau Popeye le marin, leur existence signifie également que le nouveau Popeye aura beaucoup de contenu à sa disposition. Peut-être que le live-action Popeye pourra intégrer certains des segments les plus appréciés des dessins animés dans leur long métrage. Plus d’informations sur Popeye seront probablement révélées dans les mois à venir alors que le film live-action Popeye le marin recherche un studio et des talents.