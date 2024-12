Un épisode de Stargate SG-1 aurait dû être un film

Le mystère d’Atlantis devait être dévoilé au cinéma avant de devenir un tournant dans Stargate SG-1.

Tl;dr Un film Stargate SG-1 devait raconter la découverte d’Atlantis et lancer un spin-off.

Le projet a été reconfiguré en double épisode, Lost City, pour maintenir la série.

Lost City a servi de base pour créer le spin-off Stargate Atlantis.

Le succès de Stargate SG-1

La série télévisée Stargate SG-1, créée par Brad Wright et Jonathan Glassner, a captivé les spectateurs de 1997 à 2007 avec ses aventures intergalactiques. Elle suivait l’équipe SG-1 explorant de nouveaux mondes grâce à la mystérieuse Porte des étoiles. Ses premières saisons ont puisé dans des mythes variés, du roi Arthur à la mythologie nordique. Cependant, à partir de la sixième saison, les scénaristes ont commencé à s’inquiéter de la durée de vie de la série. Les thèmes devenaient répétitifs et le budget restreint limitait les lieux de tournage. Ces contraintes ont mené à envisager un changement de format.

Un projet de film ambitieux

En 2001, Brad Wright et Robert C. Cooper ont imaginé un film pour relancer l’univers de Stargate. Le scénario prévoyait que l’équipe SG-1 découvre la mythique cité perdue d’Atlantis, dissimulée dans un vaisseau spatial sous-marin. Ce long-métrage devait non seulement offrir une nouvelle dynamique à la franchise, mais aussi préparer un spin-off avec de nouveaux personnages. Le film aurait marqué un tournant, particulièrement alors que Richard Dean Anderson, interprète du Colonel O’Neill, envisageait de quitter la série.

Un tournant imposé par la chaîne Syfy

Lors de la présentation du projet à Bonnie Hammer, présidente de Syfy, les créateurs ont appris un changement majeur. Bien que séduite par l’idée, Bonnie Hammer a insisté pour prolonger Stargate SG-1 au-delà de la saison 7. Le film a donc été transformé en un double épisode marquant, intitulé Lost City. Ce choix a permis de maintenir la série tout en introduisant les éléments nécessaires au spin-off Stargate Atlantis. Les scénaristes ont ainsi dû jongler entre continuité et innovation.

Un héritage durable pour la franchise

Le double épisode Lost City a vu le jour en 2004 et a servi de fondation à Stargate Atlantis, qui a ensuite connu cinq saisons. Ce changement de format n’a pas empêché la série mère de continuer avec succès pendant plusieurs années. Si le film n’a jamais vu le jour, Stargate SG-1 et ses spin-offs ont enrichi l’univers de la franchise et captivé les fans. Cet épisode pensé comme un film reste une preuve de l’ambition des créateurs, qui ont su s’adapter aux contraintes pour continuer à faire rêver les spectateurs.