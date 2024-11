Stargate SG-1 : la romance avortée entre Sam Carter et Jack O’Neill

Malgré une alchimie évidente entre Jack O'Neill et Sam Carter, les créateurs de la série télévisée Stargate SG-1 ont choisi de ne pas concrétiser leur relation amoureuse.

Tl;dr La relation entre Sam et Jack dans Stargate SG-1 est fondée sur un respect professionnel plutôt que sur une romance.

Bien que la tension amoureuse soit évidente, les scénaristes ont choisi de ne pas concrétiser cette relation, évitant les clichés romantiques.

Des moments intimes comme un baiser prévu dans Beneath the Surface ont été supprimés pour préserver la complexité de leur lien et éviter une résolution trop facile.

Une équipe avant tout

Dans Stargate SG-1, la relation entre Sam et Jack est d’abord fondée sur leur rôle d’équipe. Sam Carter, en tant que scientifique et militaire, est un membre à part entière de l’équipe SG-1, dont le leader est Jack O’Neill. Leur travail en équipe est essentiel à la dynamique de la série, et la relation entre les deux personnages se développe à travers le respect et l’admiration mutuels. Les scénaristes ont évité d’orienter leur lien vers une romance, car cela aurait pu diluer la force de leur partenariat professionnel et réduire Sam à un simple personnage féminin, aux côtés du héros masculin.

Des sous-entendus sans conséquences

Tout au long de la série, Stargate SG-1 a laissé entendre qu’il y avait quelque chose de plus entre Sam et Jack. Dans des épisodes comme Divide and Conquer, Jack admet qu’il tient à Sam « plus qu’il ne le devrait », ce qui laisse entendre qu’il y a une tension sous-jacente. Pourtant, bien que ces sous-entendus aient alimenté les attentes des fans, la série n’a jamais concrétisé cette relation. Les scénaristes ont délibérément choisi de ne pas faire de cette tension une romance explicite, préférant garder un certain mystère autour de leur lien et se concentrer sur l’aspect professionnel de leur relation.

L’épisode du baiser manqué

Dans la saison 4, l’épisode Beneath the Surface aurait pu marquer un tournant dans la relation de Sam et Jack. Un baiser entre les deux personnages était initialement prévu, mais il a été supprimé lors de la production. Les scénaristes ont jugé que ce baiser aurait été trop attendu et trop facile pour résoudre la tension entre eux. Au lieu de cela, ils ont préféré maintenir l’ambiguïté et garder la dynamique intacte, ne cédant pas à la tentation de l’expression d’une romance évidente. Cette décision a renforcé la complexité de leur relation et évité de tomber dans les clichés romantiques.

Un refus des clichés romantiques

L’une des raisons pour lesquelles Sam et Jack n’ont jamais été ensemble réside dans la volonté des créateurs de Stargate SG-1 de ne pas se conformer aux clichés des séries télévisées. Dans beaucoup de shows, il est attendu que les duos masculins et féminins finissent par se retrouver dans une romance. Mais les créateurs de Stargate SG-1 ont consciemment choisi de ne pas suivre cette norme. Heather E. Ash, scénariste, a expliqué que cette approche visait à éviter un traitement sexiste de la relation, en refusant de réduire les personnages à des stéréotypes. Ainsi, leur lien est resté celui d’une profonde amitié et d’un respect mutuel, plutôt que de tomber dans la facilité d’une romance prévue d’avance.