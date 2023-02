Un deuxième vaisseau russe arrimé à l’ISS perd du liquide de refroidissement

Nouvelle fuite sur un vaisseau russe arrimé à l'ISS. Cette fois, c'est un vaisseau cargo Progress qui en est victime.

Un vaisseau russe arrimé à la Station Spatiale Internationale est victime d’une fuite. Tout récemment, l’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé sur Telegram qu’un vaisseau cargo Progress arrimé à l’ISS avait subi une dépressurisation de sa cabine. La NASA a par la suite annoncé qu’une fuite de liquide de refroidissement était en cause.

“La raison pour cette perte de liquide de refroidissement dans le vaisseau Progress 82 est en cours d’analyse”, expliquait la NASA. “Les écoutilles entre Progress 82 et la station sont ouvertes, les températures et les pressions à bord de la station sont normales. L’équipe, qui a été informé de cette fuite du circuit de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales sur la station spatiale.”

Selon Space.com, Progress 82 est arrivé sur l’iSS le 28 octobre. Avant cette annonce, le vaisseau devait quitter la station le 17 février. Difficile de savoir si Roscosmos avancera cette date. Les vaisseaux Progress russes sont conçus pour se désintégrer dans l’atmosphère terrestre une fois leur mission de réapprovisionnement achevée. Autrement dit, Roscosmos n’a aucun moyen d’enquêter sur l’origine de cette fuite au sol. Cette découverte survient le même jour que l’arrimage d’un second vaisseau Progress sur l’ISS, et moins de deux mois seulement après une autre fuite sur un engin russe sur la station.

En décembre, le vaisseau Soyuz MS-22 a commencé à perdre du liquide de refroidissement alors que les cosmonautes Dmitri Petelin et Sergey Prokopyev se préparaient pour une sortie extravéhiculaire de près de 7 heures. Roscosmos avait mis cet incident sur le compte d’un astéroïde. À moins d’une urgence sur l’ISS, Roscomos a classé ce vaisseau comme incapable de transporter un équipage. L’agence lancera une autre capsule Soyuz dans le courant du mois pour ramener Dmitri Petelin et Sergey Prokopyev, ainsi que l’astronaute Frank Rubio, sur Terre.

L’incident sur le vaisseau Progress sème le doute. Le Soyuz MS-22 a-t-il vraiment été frappé par une microastéroïde ? La Russie n’a jamais publié d’images de l’impact et le programme spatial russe a connu plusieurs incidents ces dernières années. En 2021, par exemple, Roscosmos accusait un bug logiciel sur le Nauka, un élément de l’ISS, un mauvais allumage qui a temporairement fait dévier l’ISS de son orientation habituelle.