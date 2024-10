Un chirurgien utilise des manettes PlayStation lors d’interventions médicales

Dans une avancée technologique surprenante, des manettes PlayStation, notamment le PlayStation Move et la DualSense de la PS5, sont désormais utilisées pour des interventions médicales à distance. Cette utilisation innovante dans le cadre de la téléchirurgie ouvre de nouvelles perspectives pour effectuer des procédures complexes sur des patients éloignés, facilitant ainsi l'accès aux soins dans des zones isolées.

Tl;dr Un chirurgien utilise des manettes PlayStation pour des opérations.

Une des interventions a été réalisée à distance sur un cochon à Hong Kong.

Cette technologie pourrait révolutionner la chirurgie à distance.

Des outils pour la chirurgie du futur

Les manettes PlayStation, bien connues des joueurs du monde entier, sont désormais utilisées dans un domaine surprenant : la chirurgie.

Surgeons use PlayStation controller for long-distance endoscopy https://t.co/SHHI9iFLAf — Fox News (@FoxNews) October 1, 2024

Une prouesse technologique

Un chirurgien suisse a réussi à effectuer une procédure endoscopique en utilisant une manette PlayStation Move. Cette intervention s’est déroulée sur un cochon à Hong Kong à environ 9300 kilomètres de distance du praticien. Grâce à un système chirurgical robotisé capable d’être contrôlé à distance, le chirurgien a pu réaliser l’opération tout en visionnant une vidéo en temps réel. Il a dirigé les actions du robot à l’aide de la manette, en maintenant une latence inférieure à 300 millisecondes, un exploit technologique qui témoigne des avancées dans le domaine de la téléchirurgie.

Une précision chirurgicale

Bien que la manette PlayStation Move ait été employée pour cette procédure spécifique, des essais antérieurs ont vu l’utilisation de la manette DualSense de la PS5. Il reste à déterminer si le chirurgien a une préférence marquée pour l’une ou l’autre. Néanmoins, il est probable que la manette PlayStation Move offre une prise en main plus intuitive, se rapprochant des dispositifs conventionnels utilisés par les chirurgiens pour contrôler les équipements robotiques, rendant ainsi son utilisation plus naturelle.

Le potentiel de cette technologie est impressionnant. De nombreuses procédures endoscopiques et chirurgicales exploitent déjà des robots, permettant une précision exceptionnelle. Ces méthodes innovantes permettent souvent d’effectuer des interventions avec des incisions plus petites, entraînant moins de traumatisme corporel, une récupération plus rapide et une réduction des risques de complications.