Un célèbre ennemi de Spider-Man fait ses premiers pas en live-action dans l’épisode 3 de Spider-Noir

Le troisième épisode de la série Spider-Noir marque l’arrivée tant attendue d’un célèbre adversaire de Spider-Man, qui apparaît pour la première fois en prise de vues réelles, apportant une nouvelle dimension à l’univers du héros masqué.

Tl;dr Le personnage de Tombstone réinventé dans « Spider-Noir ».

réinventé dans « Spider-Noir ». Plusieurs incarnations à l’écran, dont la version MCU à venir.

Nouvelles représentations s’éloignent du design classique des comics.

Une nouvelle figure pour Tombstone dans « Spider-Noir »

Dans l’univers foisonnant de Spider-Man, rares sont les antagonistes ayant connu autant de métamorphoses que Tombstone. La récente série Spider-Noir, diffusée sur Prime Video, apporte sa pierre à l’édifice en revisitant ce personnage iconique, loin du modèle initial forgé par le duo Gerry Conway et Alex Saviuk en 1988. Oubliées, la peau d’albâtre et la carrure massive qui rappelaient presque celle de Frankenstein : dans cette version, c’est l’acteur Abraham Popoola qui incarne Lonnie Lincoln, doté d’une peau sombre marquée de reliefs étranges sur le visage – une apparence évoquant parfois les maquillages extraterrestres de « Star Trek ».

Quand la fiction réécrit le mythe

Le récit prend place durant la Grande Dépression, dans une Amérique où les laissés-pour-compte survivent tant bien que mal. Dès son apparition dans l’épisode 2 intitulé « Tread Lightly », ce nouveau Tombstone surprend : confronté à une intervention policière musclée dans un Hooverville, il révèle sa véritable nature en résistant sans broncher aux coups. À ses côtés, Flint Marko alias Sandman (incarné par Jack Huston) fait front pour protéger les plus vulnérables. Fait intéressant : le traitement médiatique interne à la série inverse la perception traditionnelle des super-vilains en véhiculant l’image de « monstres » face à des policiers présentés comme « héros », un jeu habile sur la propagande.

L’évolution du personnage à travers les adaptations

Difficile de s’y retrouver tant les versions divergent ! Après un passage remarqué dans l’animation avec « Spider-Man: Into The Spider-Verse » – où le rappeur Marvin Jones III, alias Krondon, prêtait déjà sa voix au personnage – voilà que ce dernier s’apprête à endosser le costume en chair et en os dans le prochain film MCU, « Spider-Man: Brand New Day », attendu chez Sony. L’occasion également d’introduire d’autres antagonistes historiques tels que Scorpion, incarné par Michael Mando. À noter qu’au fil des séries animées — du cartoon culte des années 90 jusqu’à « Spectacular Spider-Man » ou encore « Your Friendly Neighborhood Spider-Man » — Tombstone oscille tour à tour entre mafieux albinos redouté et adolescent prêt à tout pour sauver sa famille.

Pour mieux saisir la richesse du personnage, voici quelques éléments qui reviennent souvent :

Lien fort avec Robbie Robertson : souvent opposés depuis leur jeunesse.

souvent opposés depuis leur jeunesse. Certaine ambiguïté morale : héros pour certains, menace pour d’autres.

héros pour certains, menace pour d’autres. Ajustements physiques et psychologiques : chaque adaptation propose sa lecture propre.

Derrière la diversité des incarnations… une constante réinvention

Si aucune adaptation n’a encore égalé l’aspect imposant et blafard du comic original, force est de constater que chaque nouvelle version s’efforce d’apporter nuance et profondeur à ce colosse singulier. Le public est ainsi invité à questionner ses certitudes face à un anti-héros dont la réputation se façonne autant par l’image qu’on veut lui donner que par ses propres actes. Une chose reste sûre : Tombstone, qu’il soit monstre ou justicier selon les points de vue, ne cesse décidément de fasciner scénaristes et spectateurs.