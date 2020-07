Ubisoft n’a pas l’intention d’augmenter les prix pour les jeux next-gen

Les jeux vidéo coûtent cher, de plus en plus cher même, pourrait-on dire. Et récemment, une rumeur semblait indiquer qu'il fallait s'attendre à une nouvelle augmentation pour les jeux next-gen. Aujourd'hui, certains studios évoquent le sujet officiellement.

Les tarifs des jeux vidéo ont beaucoup augmenté ces dernières années. Aujourd’hui, un titre AAA se paie environ 70€, un tarif déjà très élevé pour nombre de joueurs. Certains éditeurs comme 2K ont annoncé récemment un prix de 69,99$ pour NBA 2K21 sur PS5 et Xbox Series X contre 59,99$ “seulement” sur les PS4 et Xbox One. Ce qui laissait entendre une augmentation substantielle des tarifs sur les consoles next-gen… Ubisoft n’en aurait pas l’intention.

Ubisoft n’a pas l’intention d’augmenter les prix de ses jeux sur next-gen

Rapidement, il était donc suggéré que d’autres développeurs et éditeurs pourraient procéder à l’identique. La bonne nouvelle, aujourd’hui, est que Ubisoft n’a pas l’intention d’agir ainsi. Du moins pas pour l’instant. En effet, le studio a déclaré que le tarif de 60$ (70€ chez nous) allait être maintenu pour ses titres next-gen. Selon les propres mots du PDG de Ubisoft, Yves Guillemot, “nous avons l’intention de proposer le même tarif que celui de la génération précédente de consoles.”

Pour pour le moment, en tout cas

Avant que vous ne sautiez au plafond, sachez que, assez logiquement, cette décision n’est que temporaire. Un communiqué est assez rapidement venu clarifier les déclarations de Yves Guillemot : “Comme dit précédemment, ce prix de 60$ concernera les sorties pour les fêtes de fin d’année et nous avons décidé que ces jeux seront lancés à 60$.” Autrement dit, il est tout à fait possible que les titres qui sortiront dans le courant de l’année 2021 seront proposés à un tarif plus élevé, aux alentours de 70$ (soit 75 voire 80€ en France). Il va falloir préparer son porte-monnaie.