Ubisoft annonce le développement d’un nouvel opus de la saga Rayman

Les fans de Rayman peuvent enfin espérer une suite ou un remake après plus d’une décennie de silence.

Tl;dr La franchise Rayman est de retour après treize ans d’absence, avec un nouveau projet en développement par Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan.

Il pourrait s’agir d’un remake appelé Steambot prévu pour fin 2026, qui conditionnerait la sortie éventuelle d’un Rayman 4 en 3D.

Les détails restent flous : ni plateformes ni calendrier précis n’ont été annoncés, mais le héros emblématique est officiellement en développement actif.

Un retour très attendu pour Rayman

Après plus d’une décennie d’absence, la célèbre franchise Rayman signe un retour remarqué dans l’actualité vidéoludique. Les studios Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont confirmé qu’ils planchent actuellement sur un nouveau projet autour du héros sans bras ni jambes, ravivant ainsi l’espoir des fans qui guettent une suite ou un renouveau depuis le succès de Rayman Legends, paru en 2013. Treize longues années se sont écoulées depuis ce dernier épisode phare, période durant laquelle la série est restée discrète, hormis une apparition en contenu additionnel dans Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Des ambitions multiples, mais encore floues

Si l’on sent poindre un enthousiasme palpable, beaucoup de questions subsistent quant à la nature exacte du projet. Ni remake affirmé, ni nouvelle aventure inédite officialisée : Ubisoft entretient volontairement le mystère. Selon les informations collectées par Insider Gaming, il s’agirait d’abord d’un remake baptisé « Steambot », envisagé pour fin 2026. La réussite de ce premier chantier conditionnerait le lancement d’un éventuel Rayman 4, potentiellement orienté vers la plateforme 3D et prolongeant l’intrigue après celle de Rayman 3: Hoodlum Havoc. Là encore, rien n’est gravé dans le marbre : il faudra patienter avant de voir la direction choisie se concrétiser.

L’avenir de Rayman : prudence et impatience mêlées

À ce stade, aucune indication sur les plateformes concernées ni sur un calendrier précis n’a filtré. Dans une récente vidéo publiée par l’éditeur, le message est limpide : « N’attendez pas d’annonce officielle avant un bon moment ». Seule certitude, le personnage fétiche de plusieurs générations fait son retour en développement actif au sein des studios européens de la maison mère française.

Face à tant d’incertitudes – mais aussi de promesses –, difficile pour les amateurs de ne pas s’interroger sur l’avenir exact de leur héros préféré. Pour éclairer cette attente, résumons les scénarios possibles esquissés jusqu’ici :

Nouveau remake : modernisation technique d’un épisode déjà culte.

modernisation technique d’un épisode déjà culte. Aventure inédite : suite directe ou réinvention totale de la série.

suite directe ou réinvention totale de la série. Dépendance au succès initial : lancement d’un véritable Rayman 4 si accueil positif.

Vers un nouveau chapitre pour une icône du jeu vidéo français ?

En replaçant la saga sur le devant de la scène alors que le genre plateforme garde toute sa vigueur commerciale, Ubisoft s’autorise à revaloriser ses licences historiques. Les fans attendent désormais plus qu’une simple annonce : ils espèrent voir leur héros évoluer dans un univers à la hauteur de son héritage. Reste à savoir si Rayman saura conquérir une nouvelle génération tout en préservant l’esprit qui a forgé sa légende…