Uber permet aux utilisateurs de signaler leur surdité ou leur faible vision

Le service de covoiturage prévoit d'intégrer de nouvelles options d'auto-identification à partir de cet automne.

Tl;dr Uber offrira de nouvelles options d’auto-identification pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Uber mettra à l’essai une option pour les passagers avec des animaux d’assistance.

Uber a été précédemment critiqué pour son manque d’accessibilité.

Uber s’engage dans l’inclusion

À partir de cet automne, Uber proposera à ses utilisateurs de nouvelles options d’auto-identification pour ceux qui sont malentendants ou malvoyants. Cette initiative vise à pallier les inquiétudes souvent exprimées par ces utilisateurs quant aux malentendus potentiels qui pourraient les amener à manquer leur course.

Des chauffeurs informés en amont

Si les passagers choisissent de s’auto-identifier sur l’application, leur chauffeur en sera informé à l’avance. Cela permettra de mieux répondre à leurs besoins spécifiques, comme s’assurer qu’ils sont récupérés exactement là où ils se trouvent, au lieu de les laisser chercher leur voiture.

Un meilleur accès aux préférences de communication

Par ailleurs, Uber a décidé de déplacer les paramètres de préférences de communication vers la page Accessibilité, permettant aux passagers de changer facilement leur méthode de contact préférée. Par exemple, si un passager indique qu’il souhaite communiquer uniquement via le chat de l’application, son chauffeur ne pourra pas l’appeler.

Une attention particulière pour les animaux d’assistance

La compagnie envisage également de tester une autre option d’auto-identification pour les passagers accompagnés d’animaux d’assistance aux États-Unis et au Canada dans les semaines à venir. Uber prévoit d’envoyer à ses chauffeurs une nouvelle vidéo éducative sur les animaux de service, avec des conseils sur leur transport et un rappel qu’il est contraire à la politique de l’entreprise de refuser une course à une personne voyageant avec un animal d’assistance.

Malgré ses efforts pour rendre ses services plus accessibles, Uber a déjà fait face à plusieurs controverses. Elle a été poursuivie pour ne pas avoir fourni un service accessible aux fauteuils roulants sur tous ses marchés américains et pour avoir facturé des frais de « temps d’attente » aux passagers ayant besoin de plus de temps pour monter dans une voiture en raison de leur handicap. Même avec sa promesse d’inclusion et d’accessibilité, le fait qu’un passager obtienne une course peut toujours dépendre du chauffeur.