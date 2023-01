Twitter ouvre en accès anticipé son programme de certification pour les entreprises

Twitter ouvre son programme de certification pour les organisations. D'autres nouveautés sont aussi annoncées.

Twitter accepte désormais les inscriptions pour celles et ceux qui veulent être parmi les premiers à accéder à la certification pour les entreprises. Le programme était connu auparavant sous le nom de Blue for Business, comme le rappelle la plateforme dans son communiqué, avec un lien vers le formulaire d’inscription.

Twitter ouvre son programme de certification pour les organisations

Les organisations devront soumettre leurs noms, leurs noms d’utilisateur Twitter ainsi que leurs sites web pour s’inscrire sur la liste d’attente. Elles doivent aussi indiquer leur taille et le nombre attendu de comptes affiliés. Si vous vous souvenez, Elon Musk avait annoncé il y a quelque temps que le site allait déployer une fonctionnalité permettant aux organisations d’identifier des comptes qui sont associés officiellement avec ces dernières.

Son annonce survient après le lancement raté, c’est le moins que l’on puisse dire, du système de certification payant, lequel a eu pour conséquence une soudaine et massive apparition de comptes trolls usurpant les identités de sociétés, de célébrités et autres personnalités importantes. Cette nouvelle fonctionnalité doit permettre de résoudre ce problème et d’assurer que les utilisateurs qui affirment faire partie de telle ou telle organisation sont bien qui ils prétendent être.

Elon Musk avait aussi annoncé à ce moment-là que le site offrirait des coches de différentes couleurs : or pour les entreprises, grises pour les gouvernements et bleues pour les particuliers. Il sera ainsi bien plus difficile pour un utilisateur lambda de se faire passer pour une agence gouvernementale ou une entreprise quelconque. Twitter avait finalement pris la décision de stopper le déploiement initial de Blue à cause de la prolifération des usurpateurs avant de le relancer en décembre, au tarif de 11 $ par mois.

D’autres nouveautés sont aussi annoncées

Twitter va publier son “code de recommandation des tweets” et rendra les statuts des tweets et des comptes visibles “pas plus tard que le mois prochain”, toujours selon Elon Musk. Cela pourrait signifier que les utilisateurs sauront s’ils sont sous le coup d’un shadowban et que leurs tweets ne sont pas visibles par les autres. “La transparence engendre la confiance”, ajoutait le milliardaire. De plus, il annonçait que le site allait déplacer le bouton bookmark dans la page des détails d’un tweet et que la fonction de recadrage automatique des images serait réparée la semaine prochaine.