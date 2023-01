Twitter : un certain nombre d’apps tierces ne fonctionnent plus

De nombreux clients tiers Twitter sont en panne. La source du problème reste inconnue et Twitter ne communique pas.

Un certain nombre de clients tiers pour Twitter éprouvent des soucis à communiquer avec le réseau social, entraînant des soucis de fonctionnement qui empêchent les utilisateurs de se connecter. Comme TechCrunch le rapport, Tweetbot et Twitterific ont tous deux confirmé avoir des difficultés et tentent chacun de leur côté de trouver la cause du problème. “Nous avons contacté Twitter pour avoir des détails, mais n’avons pas encore de retour”, annonçait notamment Tweetbot.

Fenix a aussi confirmé que son client pour Android faisait face à des problèmes, mais que la version iOS de l’app ne semble pas impactée. Matteo Villa, le développeur de l’app, expliquait que Fenix pour Android avait été suspendue sans aucune explication de la part du géant. Matteo Villa avait tweeté une capture d’écran montrant une notification indiquant que Fenix a “enfreint les Règles et Directives de Twitter” et qu’elle n’a plus accès à la plateforme. Le développeur a temporairement retiré l’app de Google Play, le temps de faire la lumière sur tout ceci.

Twitpane a publié une annonce en japonais indiquant que les utilisateurs obtenait de nombreuses erreurs, notamment “account authentication failed”, les empêchant d’accéder à l’app, purement et simplement. D’autres clients semblent aussi éprouver des difficultés, comme Echofon, Feather et Talon.

Twitter n’a pas (encore) fait d’annonce officielle via ses différents comptes. Sur le forum dédié aux développeurs Twitter, un utilisateur déclarait que les utilisateurs rencontraient de nombreux bugs avec l’API Twitter pour les apps tierces depuis le mois de décembre. Difficile de savoir précisément ce qui empêche ces apps tierces d’accéder au réseau social, et dans la mesure où Twitter n’a plus d’équipe de communication dédiée, même les développeurs impactés n’ont aucun retour de la part de l’entreprise. À suivre !

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023