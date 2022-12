Twitter ferme Revue, la plateforme de newsletter acquise l’année dernière

Twitter ferme la plateforme de newsletter Revue, une décision logique dans cette nouvelle ère du Twitter 2.0.

À peine quelques heures après que Jack Dorsey a utilisé Revue pour partager son opinion sur les Twitter Files, l’entreprise a annoncé qu’elle allait fermer la plateforme de newsletter au début de l’année prochaine. “À compter du 18 janvier 2023, il ne sera plus possible d’accéder à votre compte Revue”, déclarait Revue tout récemment. “À cette date, Revue va fermer et toutes les données seront effacées.”

Twitter ferme la plateforme de newsletter Revue

Twitter avait racheté Revue au début de l’année 2021. À ce moment-là, l’entreprise expliquait que cette acquisition était une expansion tout à fait naturelle de sa plateforme. Et pendant un moment, tout ceci était effectivement logique dans la mesure où les newsletters payantes étaient très populaires l’année dernière. Suite à cette acquisition, Twitter avait rapidement œuvré à rapprocher les deux plateformes. D’abord, la société avait ajouté des boutons d’inscription à Revue dans les profils Twitter. Un mois plus tard, elle déployait une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de s’abonner à des newsletters Revue directement depuis les tweets.

Une décision logique dans cette nouvelle ère du Twitter 2.0

Mais tout ceci, c’était avant le rachat de Twitter par Elon Musk et la fin de l’âge d’or des newsletters. Le milliardaire déclarait que l’un de ses objectifs pour Twitter était de simplifier l’application. Pour ce faire, un certain nombre de fonctionnalités, y compris Moments et les mentions “Tweeted from”, ont été supprimées ces dernières semaines. Alors il n’est pas surprenant de voir Revue être arrêtée à son tour.

Si vous utilisez Revue pour gérer une newsletter payante, le 20 décembre prochain, Twitter placer tous les abonnements en annulation à la fin de leur cycle de facturation. “Ceci pour éviter que vos abonnés soient facturés pour du contenu de Revue après le moment où il ne sera plus possible d’envoyer des newsletters depuis Revue.”