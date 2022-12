Twitter dissout son Conseil confiance et sécurité de conseillers externes. Les anciens membres se plaignent d'un dirigeant qui ne souhaite entendre aucune critique.

Selon The Washington Post et NPR, Twitter a dissout son Conseil confiance et sécurité par email et moins d’une heure après une réunion via Zoom de ses membres avec les cadres de l’entreprise. Le conseil devait discuter des récents développements et modifications sur le site sous la direction d’Elon Musk, mais l’email explique que l’aide des membres n’est plus nécessaire. Ceux-ci avaient, semble-t-il, été informés que Twitter “réévaluait comment apporter au mieux cette vision extérieure” et que le Conseil n’est plus “la meilleure structure pour le faire”.

L’entreprise a donc fait disparaître ce groupe quelques jours seulement après la démission de trois de ses membres. Dans leur lettre, ceux-ci déclaraient que le bien-être des utilisateurs de Twitter est en déclin malgré les déclarations d’Elon Musk et que ce dernier ne devrait pas être autorisé à définir la sécurité numérique. En réponse à cette nouvelle, le multimilliardaire américain tweetait : “C’est un crime que d’avoir refusé d’agir contre l’exploitation des enfants pendant des années !” Après ce tweet, NPR déclarait que certains des membres restants avaient envoyé une lettre à Twitter demandant à l’entreprise de cesser de mal présenter le rôle du Conseil, alors que les attaques contre les conseillers s’envenimaient.

Les membres du Conseil confiance et sécurité ne sont pas des employés de la plateforme, ils n’ont aucun pouvoir décisionnel, par exemple. C’est un groupe de conseillers externes, composé d’experts d’organisations diverses, parmi lesquelles le National Center for Missing & Exploited Children, YAKIN (Youth Adult Survivors & Kin in Need), the Samaritans et GLAAD, qui offrent de leur temps pour aider Twitter à trouver comment lutter contre la haine et le harcèlement. Lorsque Twitter avait formé ce Conseil en 2016, l’entreprise déclarait que l’objectif de ce groupe était de faire de la plateforme un endroit moins toxique où “tout le monde, partout, pourrait s’exprimer en toute sécurité”.

Les anciens membres se plaignent d’un dirigeant qui ne souhaite entendre aucune critique

Un autre membre, le Committee to Protect Journalists (CPJ), a confirmé à Engadget avoir reçu une lettre de Twitter annonçant la dissolution du Conseil. Twitter aurait apparemment expliqué vouloir poursuivre avec les organisations partenaires via “des réunions bilatérales ou en petits groupes” et des “contacts dans les différents pays”. Pour la présidente du CPJ, Jodie Ginsberg, “Des mécanismes comme le Conseil confiance et sécurité aident des plateformes comme Twitter à comprendre comment gérer le mal et contrer des comportements qui ciblent les journalistes. La sécurité en ligne peut être synonyme de survie dans le monde réel. La décision d’aujourd’hui de dissoudre le Conseil a de quoi inquiéter, particulièrement dans la mesure où elle se fait alors que les déclarations hostiles envers les journalistes et les media se multiplient de la part du propriétaire de Twitter, Elon Musk.”

Larry Magrid, responsable de l’organisation à but non lucratif ConnectSafely, déclarait à The Post : “En dissolvant [le conseil], nous avons été virés au lieu de démissionner. Elon ne veut aucune critique et il ne veut pas du genre de conseil qu’il devrait avoir d’un conseil de sécurité, lequel lui dirait certainement de rembaucher certains des employés qu’il a renvoyés, par exemple, réinstaurer certaines des règles qu’il a supprimées et faire prendre une tout autre direction à l’entreprise.”

Elon Musk déclarait en octobre dernier qu’il allait mettre sur pied en “conseil de modération” constitué de membres avec “des points de vue très divers” avant de restaurer les comptes bannis. Mais dans une interview donnée en novembre, il admettait qu’il aurait toujours le dernier mot dans la prise de décision. Twitter n’a pas encore introduit ce conseil de modération, mais Elon Musk a déjà restauré les comptes bannis, comme ceux de Donald Trump et d’Andrew Anglin, le créateur néo-nazi de The Daily Stormer.