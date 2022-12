Twitter ajoute un nouveau badge “Affilié” pour combattre l’usurpation d’identité

Twitter introduit un nouveau badge "Affilié", une mesure supplémentaire pour lutter contre l'usurpation d'identité sur la plateforme.

Mi-novembre, Elon Musk déclarait que Twitter travaillait sur une fonctionnalité qui permettrait aux marques et organisations d’identifier les comptes qui leur sont directement associés. Un mois plus tard, l’entreprise a commencé à déployer cette nouvelle option. Comme découvert par le consultant en media sociaux Matt Navarra, Twitter a introduit un nouveau badge “Affilié” qui peut apparaître à côté de la petite coche indiquant la certification dudit compte.

L’objectif de cette icône est de pointer vers le compte parent si ce n’est pas le compte principal d’une marque ou d’une organisation. Par exemple, si vous visitez la page du compte Twitter Support, vous pouvez cliquer sur le badge pour arriver directement sur le compte principal Twitter. Les marques ont aussi désormais une image de profil carrée pour se différencier davantage sur la plateforme.

Elon Musk avait annoncé cette fonctionnalité la première fois la même semaine que la tentative ratée de Twitter de la certification payante des comptes. Après que l’entreprise a commencé à accepter les utilisateurs dans son nouvel abonnement Twitter Blue, des trolls certifiés en bonne et due forme avaient rapidement commencé à usurper les identités de marques et personnalités célèbres. La situation était même un véritable cauchemar pour des entreprises comme Eli Lilly. La société pharmaceutique a ainsi perdu des milliards de dollars en bourse après qu’un faux compte “certifié” était parvenu à faire croire à tout un chacun que l’entreprise avait décidé de proposer l’insuline gratuitement.

La situation a rapidement dégénéré, contraignant la plateforme à désactiver les inscriptions à Twitter Blue. Le temps pour les ingénieurs et les équipes en charge de revoir le processus. Désormais, il convient de montrer patte blanche, si l’on peut dire, en attestant de son identité, notamment en liant un numéro de téléphone…

NEW! Twitter just added a new ‘Affiliate’ verification badge ⭐️😮

Brands will be able to verify other associated accounts as affiliated with their main Twitter account

Affiliate accounts show a miniture version of the main accounts avatar next to the verified check mark. pic.twitter.com/WlDHbrLUnT

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 19, 2022