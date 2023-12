Twitch éclaircit ses directives ambiguës sur le contenu sexuel

Désormais, il est permis de publier du contenu sexuel qui était auparavant interdit, à condition qu'il soit correctement étiqueté. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la gestion future du contenu ?

Suite à un incident où une créatrice de contenu est apparue apparemment torse nu en direct, Twitch a revu de fond en comble ses directives concernant le contenu sexuel. Les téléspectateurs se sont interrogés sur le type de contenu pouvant être publié, et sur ce qui pourrait entraîner une interdiction.

Après des retours d’utilisateurs, la plateforme a fusionné les deux sections de sa politique de contenu sexuel dans sa page de directives et a précisé que certains matériels auparavant interdits sont désormais autorisés, à condition qu’ils soient correctement identifiés.

We’ve gotten feedback that our policies around sexual content are unclear so we’ve drawn clearer boundaries between what is & isn’t permitted on Twitch.

We also recognize that not everyone wants to see certain content, so we’re updating our criteria for homepage recommendations. pic.twitter.com/rvZ4kFADR6

— Twitch (@Twitch) December 13, 2023