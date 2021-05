Twitch baisse les prix des abonnements aux chaînes

Le streaming offre plusieurs alternatives aux streamers pour générer des revenus. La plate-forme Twitch en propose plusieurs, et notamment l'abonnement aux chaînes.

Le streaming génère aujourd’hui énormément d’argent. Les grandes plates-formes peuvent en témoigner. Les streamers les plus populaires aussi, d’ailleurs. L’un des moyens de générer des revenus, ce sont les abonnements aux chaînes. Twitch propose cette possibilité depuis toujours mais aujourd’hui, la plate-forme annonce une baisse du tarif de ces abonnements.

Twitch va diminuer le prix des abonnements aux chaînes

Sur Twitch, Les streamers ont plusieurs options pour gagner de l’argent. L’une d’entre elles est donc via les abonnements. Les gens peuvent s’abonner à leur chaîne moyennant une certaine somme mensuelle. Twitch prélève une commission, évidemment, et le reste revient au streamer. Dans la majorité des cas, le tarif de cet abonnement n’est pas très élevé, mais à cause de l’inflation, notamment, ce dernier peut être assez onéreux pour certaines.

pour mieux refléter le coût de la vie dans certaines pays

C’est une des raisons qui a poussé Twitch à prendre la décision suivante : pour mieux refléter le coût de la vie, le coût de l’abonnement est diminué dans certains pays. Par exemple, au Mexique, l’abonnement ne coûte plus que 48 Pesos par mois, soit environ 2 €. Environ la moitié de ce qu’il coûtait jusqu’à présent.

En Turquie, le tarif est même descendu plus bas encore, à seulement 9,90 livres turques, soit environ 1 €. Des ajustements similaires devraient aussi être appliqués dans d’autres régions du monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient, durant le troisième trimestre de cette année. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui regardent souvent des streams sur Twitch et qui trouvent le prix actuel un peu trop cher.

Cela étant dit, cette baisse du prix de l’abonnement aura aussi pour conséquence d’entrainer une baisse de revenus chez les streamers mais Twitch a annoncé que la plate-forme prendrait en charge la différence pendant trois mois et qu’elle diminuerait progressivement sa prise en charge sur neuf mois pour aider les streamers à gérer cette transition au mieux.