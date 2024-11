Tron: Ares promet d’être plus « rude » que jamais

Tron: Ares promet d'être plus "rude" et "brut" que ce que les fans auraient jamais imaginé.

Tl;dr Tron: Ares, nouvelle addition à la franchise Tron, sort cet automne.

La bande-son a été confiée à Nine Inch Nails, changement notable par rapport à Daft Punk.

Le film, ancré dans le réel, met en scène un programme quittant la Grille.

Tron revient avec un nouveau virage

Après une longue pause, la franchise Tron est de retour cet automne avec Tron: Ares. Sorti quinze ans après Tron: Legacy de Joseph Kosinski, ce nouvel opus marque un tournant radical pour la saga. Sous la direction de Joachim Rønning, l’histoire se détourne de la Grille pour suivre un programme qui s’aventure dans le monde réel. Un contexte plus brut et réaliste pour cette nouvelle addition à la franchise Tron.

Un changement de ton musical

L’un des signes les plus évidents de cette transition est le changement radical de musiciens pour la bande-son de Tron: Ares. Là où Daft Punk avait livré une partition électronique largement saluée pour Tron: Legacy, Nine Inch Nails, groupe de rock innovant, prend le relais. Emmené par les fondateurs du groupe et compositeurs oscarisés Trent Reznor et Atticus Ross, le groupe apportera une nouvelle tonalité au film.

Une nouvelle vision pour Tron

Joachim Rønning a expliqué à Empire comment ce passage de Daft Punk à Nine Inch Nails instaure un ton totalement nouveau pour une version de Tron inédite. « Avec Nine Inch Nails à la musique, cet opus sera un peu plus brut, un peu plus industriel« , a déclaré Rønning. « Il était important pour moi de contraster la Grille avec le monde réel. En ce sens, Nine Inch Nails s’intègre parfaitement dans ce nouveau monde Tron que nous créons. »

Une histoire profondément humaine

Le réalisateur a ajouté que la musique brute et l’ancrage dans le réel serviront à raconter une histoire intensément humaine. « Ce que je recherche toujours dans une histoire, c’est un solide noyau émotionnel« , a-t-il déclaré. « Ce film sera probablement plus émotionnel que ce à quoi les gens s’attendent. Il s’agit du coût d’être humain. »

Peu de choses sont connues sur Tron: Ares, si ce n’est que son cadre est déplacé vers la réalité, une nouveauté pour la franchise. Le personnage principal, Ares, est un programme qui quitte la Grille pour se lancer dans le monde, emmenant la franchise dans un territoire véritablement inexploré.