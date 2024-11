Troisième retard pour l’outil d’IA de Microsoft destiné à Copilot+ PC

Tout cela semble rappeler quelque chose...

Tl;dr Le test de l’outil Recall de Microsoft est à nouveau reporté.

La prévisualisation pour les Windows Insiders est prévue pour décembre.

Des inquiétudes sur la vie privée et la sécurité retardent sa mise en place.

Report de l’outil Recall de Microsoft : Un défi à relever pour la sécurité

Microsoft se retrouve une fois de plus dans une situation de déjà-vu avec son outil alimenté par l’IA, Recall. Après deux reports successifs en juin et août, l’entreprise diffère une fois de plus les tests de cette fonction destinée à ses PC Copilot+. The Verge a rapporté que Recall ne sera pas accessible en avant-première pour les Windows Insiders avant décembre.

Un engagement envers la sécurité et la confidentialité

« Nous nous engageons à offrir une expérience sécurisée et de confiance avec Recall », a déclaré Brandon LeBlanc, responsable produit senior de Windows, à la publication. Il ajoute : « Pour nous assurer de tenir ces mises à jour importantes, nous prenons du temps supplémentaire pour affiner l’expérience avant de la présenter en avant-première aux Windows Insiders ».

Recall : une révolution dans la recherche sur PC

Lors de sa présentation, Microsoft a décrit Recall comme un moyen de doter votre ordinateur d’une mémoire photographique, améliorant ainsi le processus de recherche sur les PCs. Cependant, cette mémoire photographique nécessiterait un accès important aux systèmes et aux données de l’ordinateur, ce qui fait de Recall une cible de préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité.

Des préoccupations en matière de confidentialité retardent le lancement

Microsoft a tenté de dissiper ces inquiétudes en présentant Recall comme une fonctionnalité facultative, les utilisateurs devant donner une autorisation explicite à l’assistant IA pour enregistrer leur activité informatique. L’entreprise a également détaillé d’autres protections de la vie privée, mais le troisième report d’aujourd’hui pourrait signifier que la sécurisation est plus difficile que prévu.