« Trigun Stampede » Saison 2 : Toutes les infos à jour – intrigue, personnages et plus encore

"Trigun Stampede", le succès de l'hiver 2023, confirme une deuxième saison.

Tl;dr Trigun Stampede, le succès de l’hiver 2023, confirme une deuxième saison.

La deuxième saison, renommée Trigun Stargaze, pourrait avoir un ton plus sombre.

La deuxième saison pourrait suivre de plus près le manga Trigun Maximum.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Trigun Stargaze.

Le phénomène de l’hiver 2023, Trigun Stampede, revient pour une deuxième saison

Le succès de l’hiver 2023, Trigun Stampede, produit par Studio Orange, a conquis les fans avec sa magnifique animation et la réinterprétation fantastique de personnages classiques. Et bonne nouvelle pour les inconditionnels, une deuxième saison est déjà confirmée.

Un vent nouveau sur Trigun Stampede Saison 2

La nouvelle saison a été annoncée le 26 mars via le compte Twitter de Studio Orange. Les créateurs ont partagé des concepts artistiques de Trigun Stampede lors de la convention SakuraCon 2023, y compris des personnages et des événements inédits dans la première saison. Studio Orange a également annoncé des projets de panels lors de futures conventions occidentales, qui pourraient révéler des informations supplémentaires.

Le 4 juillet 2024, lors de l’Anime Expo, Crunchyroll et Studio Orange ont révélé que la deuxième saison de Trigun Stampede s’appellerait officiellement Trigun Stargaze. Crunchyroll a également confirmé que la saison 2 serait diffusée sur leur service dès sa sortie, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été communiquée.

Trigun Stargaze : un ton plus sombre ?

Si peu d’informations ont été révélées, les premiers indices laissent penser que Trigun Stargaze pourrait adopter un ton plus sombre que Stampede. Après les événements de la première saison qui ont vu la ville de JuLai être détruite et Vash en être tenu responsable, il est compréhensible que la série puisse prendre un tournant plus sombre.

La deuxième saison pourrait donc être plus proche du manga original, classé seinen, s’adressant à un public plus âgé, contrairement à shonen. Le regroupement des personnages, qui ont suivi leurs propres chemins à la suite de la finale de la première saison, sera probablement un thème majeur.

Un casting enrichi pour Trigun Stampede Saison 2

Au moins un nouveau personnage a été confirmé pour la saison 2 de Trigun Stampede : Milly Thompson. Présente dans le manga et l’anime Trigun de 1998, l’absence de Milly dans la première saison a suscité une certaine agitation parmi les fans. Cependant, avec l’arrivée confirmée de son nom dans la deuxième saison, les fans peuvent être rassurés.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour la deuxième saison de Trigun Stampede, Trigun Stargaze. Bien qu’il soit prévu une sortie en hiver et compte tenu des délais de rendu de l’animation CG, il est peu probable que des épisodes inédits soient diffusés en 2024.