Tout sur la grande mise à jour One UI 7 pour les téléphones Samsung Galaxy

Tout ce que vous devez savoir sur la grande mise à jour du téléphone Galaxy de Samsung : découvrez les nouvelles fonctionnalités et améliorations de l'interface utilisateur One UI 7.

Tl;dr La version bêta de One UI 7 de Samsung est désormais disponible.

One UI 7 apporte des changements majeurs, notamment en matière de sécurité et d’IA.

La version complète de One UI 7 devrait être lancée avec les nouveaux Galaxy S25.

Samsung lance la version bêta de One UI 7

Après une attente fébrile, les propriétaires de Samsung peuvent enfin tester One UI 7, la prochaine version de l’interface logicielle du fabricant de téléphones, qui apportera également Android 15 aux appareils Galaxy. Malgré quelques retards, une version bêta est maintenant disponible, ce qui signifie qu’une date de lancement pour One UI 7 sur plus de téléphones Samsung est enfin en vue.

One UI 7 : Nouvelles fonctionnalités et améliorations

One UI 7 introduit de nombreux changements sur les meilleurs téléphones Samsung, avec un accent particulier sur les fonctionnalités d’IA de Galaxy et une sécurité améliorée. Même avec la sortie de la bêta, nous continuons à découvrir ce qui fait partie de One UI 7 et ce qui pourrait arriver plus tard.

Voici ce qui vous attend une fois que vous aurez effectué la mise à niveau :

Nouvel écran d’accueil : Samsung a simplifié l’apparence de l’écran d’accueil de One UI. Cela comprend des icônes redessinées, qui arborent désormais des couleurs plus sombres et des arrière-plans dégradés.

Samsung a simplifié l’apparence de l’écran d’accueil de One UI. Cela comprend des icônes redessinées, qui arborent désormais des couleurs plus sombres et des arrière-plans dégradés. Now Bar : Nouvelle dans One UI 7, la Now Bar de l’écran de verrouillage va rappeler à beaucoup de personnes la fonctionnalité Dynamic Island d’Apple.

Nouvelle dans One UI 7, la Now Bar de l’écran de verrouillage va rappeler à beaucoup de personnes la fonctionnalité Dynamic Island d’Apple. Outils d’écriture : One UI 7 ajoute à cela avec de nouveaux outils d’aide à l’écriture qui sont plus intégrés dans le système d’exploitation.

One UI 7 ajoute à cela avec de nouveaux outils d’aide à l’écriture qui sont plus intégrés dans le système d’exploitation. Transcriptions d’appels : Si vous enregistrez des appels à l’aide de l’application Phone sur votre appareil Galaxy, vous pourrez désormais obtenir une transcription automatique.

Si vous enregistrez des appels à l’aide de l’application Phone sur votre appareil Galaxy, vous pourrez désormais obtenir une transcription automatique. Refonte de l’application Camera : Si vous êtes un professionnel de la photo, vous voudrez installer One UI 7 dès que vous pourrez mettre la main soit sur la bêta, soit sur la version complète.

Quand peut-on s’attendre à la version complète de One UI 7 ?

Pour l’instant, seul le modèle Galaxy S24 peut exécuter la bêta, bien que nous imaginions que la version finale sera également déployée sur les appareils plus anciens et les modèles Galaxy A. En ce qui concerne la version complète, tout indique que Samsung lancera One UI 7 avec les flagships Galaxy S25. Ces téléphones ne sont pas attendus avant la nouvelle année – les rumeurs pointent vers un lancement en janvier pour le Galaxy S25, ce qui vous donne une idée de quand vous pouvez espérer obtenir la mise à jour si vous possédez actuellement un téléphone Samsung.

Conclusion

One UI 7 apporte de grands changements aux téléphones Galaxy. Certes, les changements visuels sont accrocheurs, mais nous devrons utiliser le logiciel pour voir s’ils offrent réellement la simplicité promise. Compte tenu de l’accent mis par Samsung sur l’IA, l’accès facilité aux outils d’écriture et aux fonctionnalités de transcription d’appels semble être une addition inévitable.