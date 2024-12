Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24 : les améliorations majeures attendues

Une comparaison entre le Samsung Galaxy S25 et le S24.

Tl;dr Le Galaxy S25 de Samsung sera lancé début 2025.

Des fonctionnalités améliorées par rapport au Galaxy S24 sont attendues.

Le prix pourrait augmenter en raison de l’augmentation des coûts des composants.

Le prochain fleuron de Samsung : le Galaxy S25

Avec l’arrivée prochaine du Galaxy S25, le prochain fleuron de Samsung prévu pour début 2025, il est naturel que ceux qui envisagent une mise à jour soient impatients de découvrir comment ce nouveau téléphone se comparera au Galaxy S24 actuel, et quels types de nouvelles fonctionnalités et améliorations Samsung introduira.

Galaxy S25 vs Galaxy S24 : une comparaison précoce

Une comparaison entre le Galaxy S25 et le Galaxy S24 est pertinente, même à ce stade précoce. Comprendre comment un téléphone peut évoluer d’une année sur l’autre peut vous aider à décider s’il vaut la peine d’être mis à jour, que ce soit d’un modèle plus ancien ou de l’un des téléphones Galaxy S les plus récents qui constituent les meilleurs téléphones Samsung disponibles.

Rumeurs et attentes autour du Galaxy S25

Les rumeurs concernant le Galaxy S25 nous en disent assez sur le téléphone pour faire quelques comparaisons précoces avec le Galaxy S24. Lisez la suite pour découvrir quelles améliorations pourraient découler d’une confrontation entre le Galaxy S25 et le Galaxy S24.

Caractéristiques techniques prévues

Alors qu’il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de définitif sur le prix de la prochaine génération de téléphones de Samsung, il y a quelques indications que nous pourrions voir une augmentation de prix par rapport à ce que coûtait la gamme Galaxy S24. Les rapports préliminaires indiquent que les coûts des composants pourraient augmenter pour le Galaxy S25, en particulier autour du Snapdragon 8 Elite qui devrait alimenter les prochains téléphones.

Le Galaxy S24 présentait un écran de 6,2 pouces, une légère augmentation par rapport à l’écran de 6,1 pouces du Galaxy S23, Samsung ayant réduit les bordures pour ajouter plus d’espace d’écran. Les rumeurs indiquent que le Galaxy S25 pourrait avoir un écran de 6,36 pouces, ce qui correspondrait à la taille du panneau de l’iPhone 16 Pro. Une telle évolution pourrait augmenter la taille du Galaxy S25 par rapport au Galaxy S24.

Une technologie de pointe

Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon 8 Elite, le système sur puce haut de gamme qui devrait alimenter les meilleurs téléphones Android sortant au cours des 12 prochains mois. Cela devrait inclure le Galaxy S25, comme l’indique une fuite, qui suggère que Samsung prévoit d’utiliser la puce dans tous ses téléphones.

Enfin, il y a la batterie, et il ne semble pas y avoir beaucoup de changement, donc attendez-vous à ce que le téléphone ait la même batterie de 4 000 mAh que le Galaxy S24 actuel. Espérons que nous aurons bientôt des nouvelles sur une amélioration de la recharge sans fil, mais il n’y a rien à ce sujet pour l’instant.