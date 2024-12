Le Samsung Galaxy S24 fait le plein de nouveautés avec la bêta One UI 7

La version bêta de One UI 7 est actuellement en cours de déploiement : découvrez les nouvelles fonctionnalités qui vont transformer votre expérience avec votre Galaxy S24.

Tl;dr Samsung lance une version bêta de One UI 7 pour le public.

L’accent est mis sur les améliorations de l’IA, de la sécurité et de l’apparence.

Des outils d’aide à l’écriture et des transcriptions d’appels multilingues sont inclus.

Une version bêta de One UI 7 disponible pour les utilisateurs du Samsung Galaxy 24

Après de nombreux reports et incertitudes quant à la date de sortie de la mise à jour, Samsung a finalement annoncé la sortie d’une version bêta de One UI 7 pour le public. Les propriétaires de Samsung Galaxy 24 peuvent désormais découvrir ce que sera Android 15 sur leurs téléphones lorsque la version finale sera déployée l’année prochaine.

Des améliorations axées sur l’intelligence artificielle

Samsung semble avoir beaucoup à offrir avec One UI 7, mais sans surprise, l’annonce de Samsung est très axée sur les améliorations de l’IA. L’objectif de Samsung serait de créer « une plateforme IA où chaque interaction semble naturelle et intuitive ». Pour ce faire, la société intègre la fonctionnalité multimodale et les agents IA « à chaque point de contact de l’interface ».

Il va sans dire que cette mise à jour semble regorger d’IA supplémentaire. Mais ce n’est pas tout ce qui est prévu. La sécurité et l’apparence de One UI 7 devraient également voir des améliorations majeures. Voici les principales mises à niveau à venir.

Quels téléphones obtiendront la version bêta de One UI 7 ?

À partir d’aujourd’hui, la version bêta de One UI 7 est déployée sur les Samsung Galaxy S24, à condition que vous soyez membre du programme bêta One UI. Il n’y a pas encore d’information sur la disponibilité de la version bêta pour les anciens téléphones Samsung, ou même pour le Galaxy Z Fold 6 actuellement.

Selon Samsung, la version publique de One UI 7 commencera avec les prochains appareils Galaxy S, suggérant que les rumeurs étaient correctes et qu’elle sera lancée en même temps que la série Galaxy S25 en janvier. La mise à jour devrait ensuite être déployée sur les autres appareils Galaxy S au cours du premier trimestre de 2025.

Les nouveautés de la version bêta de One UI 7

Assistance à l’écriture : Samsung a ajouté une série de nouveaux outils d’aide à l’écriture à l’IA de One UI 7, conçus pour augmenter la productivité des utilisateurs, quel que soit l’application qu’ils utilisent actuellement. Les outils d’aide à l’écriture sont déjà disponibles sur les téléphones Galaxy, mais l’idée ici est d’élargir et d’améliorer tout ce qui existe déjà.

Transcriptions d’appels multilingues : La version bêta de One UI 7 ajoutera également des transcriptions d’appels, qui se déclenchent automatiquement lorsque vous avez activé l’enregistrement des appels. Cette fonctionnalité prend en charge 20 langues différentes, dont l’arabe, le chinois, l’anglais, le néerlandais, le français, l’allemand, le hindi, l’indonésien, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, l’espagnol, le suédois, le thaï, le turc et le vietnamien.

Nouvel écran de verrouillage : La version bêta de One UI 7 est sur le point d’arriver avec un tout nouveau design, incluant un tout nouveau système de notification plus facile d’accès depuis l’écran de verrouillage. Le logiciel reconnaîtra les notifications les plus importantes et vous donnera un accès instantané à celles-ci.

Une apparence simplifiée : Samsung a pris des mesures pour réduire le « désordre visuel » sur l’écran d’accueil, ce qui signifie que la version bêta de One UI 7 a tout simplifié, y compris les widgets, pour donner à l’utilisateur un « contrôle plus granulaire » sur l’apparence de l’écran d’accueil et aider à améliorer les options de personnalisation.

Mises à jour de la sécurité Knox Matrix : One UI 7 est censé poser « les fondations pour la prochaine frontière de la sécurité » avec quelque chose appelé Knox Matrix, qui offre une « surveillance intelligente des menaces à plusieurs niveaux entre les appareils Samsung connectés ».

Mises à jour des restrictions maximales : La version bêta de One UI 7 ajoutera de nouvelles fonctionnalités à la suite de restrictions maximales de Samsung, permettant aux utilisateurs de contrôler les connexions réseau sans perdre l’accès aux zones principales de leur téléphone.

Protection contre le vol : Comme Android 15, la version bêta de One UI 7 introduit également le verrou de détection de vol, le verrou de l’appareil hors ligne et le verrou à distance, dont les noms sont assez explicites.