Samsung révèle la date de lancement de la version bêta de One UI 7

On vient de révéler la date de sortie de la version bêta de Samsung One UI 7.

Tl;dr La version bêta de One UI 7 d’Android 15 de Samsung sera lancée la semaine prochaine.

La mise à jour promet d’importantes modifications de l’interface utilisateur.

Le lancement officiel pourrait coïncider avec la sortie du Galaxy S25 en janvier 2025.

Le lancement imminent de la version bêta de One UI 7

Après une période d’attente prolongée, la sortie de la version bêta publique de One UI 7, l’interface utilisateur d’Android 15 de Samsung, a été annoncée pour la semaine prochaine. Contrairement aux rumeurs et aux retards passés, cette fois-ci, il y a une date de lancement précise.

Une annonce attendue

Le célèbre fuiteur de Samsung, Ice Universe, a révélé que le système d’exploitation serait dévoilé sur les téléphones Galaxy dans une semaine. « Je prédis que la semaine prochaine, après le 17 novembre, la version bêta de One UI 7 commencera. Les premiers pays comprennent la Corée du Sud et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Un changement majeur pour l’interface utilisateur de Samsung

Ice Universe a suscité un grand intérêt pour la mise à jour One UI 7, qui semble être une refonte majeure de l’interface utilisateur de Samsung. Des aperçus initiaux ont révélé une interface beaucoup plus arrondie avec des animations fluides et rapides. De nouvelles icônes, des améliorations de la fonction « Circle to Search » et de nouveaux contrôles parentaux ont également été dévoilés.

Un lancement officiel avec le Galaxy S25 ?

Selon le timing et la fenêtre apparemment courte, il est très probable que One UI 7 soit officiellement lancé en même temps que le Galaxy S25 en janvier 2025. Cependant, il reste à déterminer quels téléphones seront éligibles pour exécuter la version bêta.

Samsung avait déclaré lors de sa conférence pour les développeurs plus tôt cet automne que la version bêta publique serait disponible avant la fin de l’année, mais n’avait pas fourni de dates plus précises.