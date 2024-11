Samsung pourrait lancer une première version bêta de One UI 7 mi-novembre avec une grosse nouveauté

On s'attend à ce que la version bêta de Samsung One UI 7 soit lancée à la mi-novembre, probablement avec une nouvelle fonctionnalité récapitulative. Voici ce que nous savons.

Tl;dr La première bêta de One UI 7 devrait sortir mi-novembre.

La nouvelle version XJW serait plus flexible et innovante.

Une possible fonctionnalité de résumé de notifications est prévue.

Anticipation de la sortie de One UI 7

D’après une récente fuite sur les réseaux sociaux relayée par le célèbre leaker Ice Universe, la bêta de la nouvelle interface Samsung, One UI 7, serait prévue pour mi-novembre. Un décompte qui a commencé et qui suscite l’excitation des amateurs de nouvelles technologies.

Une version plus flexible

Ice Universe précise également que la nouvelle construction XJW « rend les vidéos précédemment divulguées (sur One UI 7) sans valeur, car cette version a beaucoup changé et est pleine de flexibilité« . Selon lui, les versions précédentes pourraient être « jetées à la poubelle ».

Une nouvelle fonctionnalité en perspective

Chun Bhai, un autre informateur, a mentionné la présence d’une nouvelle fonctionnalité dans cette version XJW de One UI 7 : un résumé de notifications, nommé « AI Notification ». Néanmoins, cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible qu’en coréen et pourrait ne pas être déployée sur les modèles de la série A de Samsung.

Les détails sur le fonctionnement de cette fonctionnalité restent flous. Nous savons simplement qu’elle pourrait permettre à l’utilisateur de recevoir des informations importantes sans être submergé de notifications. Cependant, il convient d’être prudent car Chun Bhai n’a pas un historique très fiable en matière d’annonces de ce type.

Des améliorations notables à venir

Indépendamment de la disponibilité de cette fonctionnalité de notification, de nombreuses autres innovations sont attendues avec One UI 7. Par exemple, un récent leak a révélé une expansion du cercle de recherche et une refonte des icônes. On s’attend également à de nouvelles fonctionnalités d’image basées sur l’IA, y compris des améliorations de la fonctionnalité Sketch to Image, qui a fait ses débuts sur le Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6.

One UI 7 s’annonce comme une amélioration majeure, qui devrait compenser la légèreté relative d’Android 15. Si ces fuites sont exactes, nous devrions pouvoir tester les fonctionnalités par nous-mêmes dans quelques semaines pour voir comment elles amélioreront certains des meilleurs téléphones Android.