Le prochain smartphone avec écran pliable de Samsung pourrait être plus abordable que prévu

Le prochain téléphone pliable de Samsung pourrait être moins cher que prévu - voici ce que nous savons.

Tl;dr Samsung pourrait travailler sur une version moins chère du Galaxy Z Flip 6.

Un blogueur coréen suggère un modèle Galaxy Z Flip 6 FE plus abordable.

Samsung examine comment rendre les téléphones pliables plus accessibles.

Un Galaxy Z Flip 6 à prix réduit : un projet de Samsung ?

Il semblerait que Samsung ait dans ses cartons un projet fort intéressant : une version plus économique de son fameux Galaxy Z Flip 6. La marque coréenne, connue pour ses variantes de téléphones phares, pourrait bien surprendre une fois de plus.

Un blogueur coréen lève le voile

D’après le blogueur coréen Yeux1122, relayé par Android Police, Samsung prévoirait de sortir un modèle Galaxy Z Flip 6 FE plus abordable l’année prochaine. Bien que les détails sur l’appareil soient encore maigres, l’auteur laisse entendre qu’il pourrait être lancé en parallèle avec la nouvelle génération de téléphones pliables Samsung, ainsi qu’une sortie en avril du Galaxy S25 Slim.

Pour une accessibilité accrue aux téléphones pliables

Un post récent sur X par Jukanlosreve rapporte qu’un cadre de Samsung a déclaré que l’entreprise cherche à « abaisser les barrières d’entrée » pour que davantage de clients puissent réellement expérimenter les produits pliables. En effet, les modèles pliables de Samsung sont onéreux, ce qui les rend inaccessibles à de nombreuses personnes. Il serait donc logique que Samsung envisage une option moins coûteuse pour rivaliser avec le Nubia Flip 5g à 499$.

Quid des spécifications techniques ?

Si nous n’avons pas encore connaissance des spécifications de cet appareil, nous pouvons néanmoins émettre quelques hypothèses basées sur le modèle actuel du Z Flip 6. L’appareil conserverait probablement le même processeur Snapdragon 8 Gen 3, plutôt que le Snapdragon 8 Elite, en raison du coût significatif de cette mise à niveau. De même, il offrirait probablement une configuration de caméra similaire à celle du modèle actuel et nous pourrions nous attendre à ce qu’il soit lancé avec Android 16.

L’idée d’un Galaxy pliable moins cher est intéressante et semble logique. Cependant, comme pour tout appareil, il s’agit d’un équilibre délicat entre la valeur pour l’entreprise et la valeur pour le consommateur. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si un tel appareil peut trouver sa place dans notre liste des meilleurs téléphones pliables.