Le OnePlus 13 officiellement lancé compte parmi les premiers téléphones équipés d’une puce Snapdragon 8 Elite

Le OnePlus 13 est officiellement lancé et fait partie des premiers téléphones à être équipés du Snapdragon 8 Elite.

Tl;dr Le OnePlus 13, très attendu, a enfin été lancé en Chine.

Il est doté de caractéristiques impressionnantes, dont le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Le prix de l’appareil n’est pas encore connu pour le marché mondial.

Le OnePlus 13 : un lancement très attendu

Après des mois de rumeurs et de fuites, le très attendu OnePlus 13 a finalement été lancé en Chine. Ce nouvel appareil, doté de caractéristiques impressionnantes, est l’un des premiers téléphones à embarquer le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Des caractéristiques techniques de pointe

Le OnePlus 13 se distingue par son écran OLED de 6,82 pouces offrant une résolution de 1440p. L’appareil est disponible en noir, bleu et blanc et est doté d’un dos en faux cuir. Il est assez fin avec une épaisseur de 8,5 mm et offre des options de mémoire et de stockage intéressantes. Le modèle de base commence à 256 Go avec 12 Go de RAM, mais il existe deux variantes de stockage de 512 Go, l’une avec 12 Go de RAM et l’autre avec 16 Go. En haut de gamme, on trouve une version de 1 To avec un impressionnant 24 Go de RAM.

Le processeur Snapdragon 8 Elite offre des performances impressionnantes. La batterie de 6 000 mAh, offre une charge rapide, poussant à 100 W en filaire ou 50 W en sans fil.

Un appareil photo de qualité

Le partenariat avec Hasselblad continue avec un triple capteur de 50 MP sur des capteurs Sony et utilise l’algorithme de traitement d’image Hasselblad Master Imaging. L’objectif téléphoto offre un zoom optique 3x.

Un prix encore inconnu pour le marché mondial

Bien que le OnePlus 13 ne soit pas encore disponible à l’échelle mondiale, nous pouvons faire des suppositions sur sa fourchette de prix. En Chine, le modèle de base de 256 Go commence à 4499 yuans (soit environ 632 $). Les versions 512 Go/12 Go RAM et 512 Go/16 Go sont respectivement à 4899 yuans (688 $) et 5299 (744 $). Enfin, la variante de haut de gamme à 1 To coûte 599 yuans, soit environ 842 $. Le prix variera probablement en fonction des régions de sortie, mais cela donne une idée de combien il pourrait coûter.