La bêta de Samsung One UI 7, longtemps retardée, pourrait arriver bientôt

La version bêta de la Samsung One UI 7, longtemps retardée, pourrait arriver bientôt - voici ce que nous savons.

Tl;dr Bêta de la nouvelle interface One UI 7 de Samsung prévue prochainement.

One UI 7 offre des fonctionnalités améliorées et une esthétique renouvelée.

Accès à la bêta via l’application Samsung Members pour les propriétaires de Galaxy S24.

L’attente de la version bêta de One UI 7

Le géant de la technologie Samsung a annoncé lors de sa conférence des développeurs début octobre, que la version bêta de son interface très attendue, One UI 7, serait disponible d’ici la fin de l’année. Cependant, aucun détail supplémentaire n’a été fourni à ce sujet. Selon certaines rumeurs, cette interface basée sur Android 15 pourrait être beaucoup retardée, avec un lancement prévu pour janvier 2025, en parallèle avec la série Galaxy S25. Néanmoins, l’arrivée de la version bêta semble imminente.

Une page dédiée à One UI 7

Une page dédiée à One UI 7 a été créée sur le site communautaire de Samsung et a été repérée par Tarun Vats. Cette page renvoie à une nouvelle page de programme bêta pour le Galaxy S24. Même si aucun post n’a encore été publié sur cette page, la création d’une nouvelle page communautaire indique généralement une sortie prochaine de la version bêta. Le célèbre leaker Ice Universe a annoncé, peu de temps après le post de Vats, que le début de la bêta pourrait nécessiter encore un demi-mois, ce qui signifie qu’elle pourrait être déployée à la mi-novembre.

Révélations sur les nouvelles fonctionnalités

Alors que Samsung a montré un aperçu de l’interface utilisateur lors de la SDC, de récentes fuites ont révélé davantage de fonctionnalités à attendre lors de la bêta. Des formes et des menus plus arrondis ont été aperçus, ainsi que de nouvelles animations fluides qui mettent en valeur le menu déroulant des paramètres redessiné et certaines des icônes du système principal modifiés, comme l’application Galerie de photos. De plus, des fuites plus approfondies ont révélé plusieurs améliorations attendues avec la mise à jour One UI 7, dont des icônes d’applications redessinées, des améliorations de la fonction Circle to Search, des contrôles parentaux renforcés et un certain nombre d’outils d’édition de photos améliorés par l’IA.

La bêta One UI 7 offre aux propriétaires de Samsung l’occasion de donner leur avis à l’entreprise. Pour y accéder, il semblerait qu’il faille posséder un Galaxy S24, S24 Plus ou S24 Ultra. Les personnes intéressées par la bêta devront télécharger l’application Samsung Members, créer ou se connecter à un compte Samsung et sélectionner « Notice – Registration for One UI Beta Program« , puis compléter le formulaire d’inscription. Si les prévisions d’Ice Universe sont correctes, la bêta pourrait commencer dans les semaines à venir. Généralement, Samsung lance ses programmes bêta en Corée du Sud et aux États-Unis avant de les déployer dans d’autres régions.