Pourquoi l’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait ne pas rivaliser en luminosité avec l’iPhone 16 Pro ?

Il est probable que la luminosité de l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra ne rivalise pas avec celle de l'iPhone 16 Pro - voici les raisons.

Tl;dr Le Galaxy S25 Ultra n’utilisera pas le dernier écran OLED.

Cette décision est due à des raisons de coût.

La performance de cette série reste à évaluer après sa sortie.

Un pas en arrière pour le Galaxy S25 Ultra ?

Le prochain Galaxy S25 Ultra promet d’être un smartphone exceptionnel, mais une récente révélation met en doute cette affirmation. Alors que Samsung s’est toujours distingué par son utilisation d’écrans de haute qualité dans la série Galaxy, il semblerait que le S25 Ultra déroge à cette règle.

Un choix de composants surprenant

Les séries précédentes de la marque, comme le Galaxy S24, étaient équipées du panneau OLED M13, un des meilleurs disponibles à l'époque. Plus tard, le M14 OLED, offrant une luminosité supérieure et une meilleure efficacité énergétique, a été intégré dans l'iPhone 16 Pro et le Google Pixel 9. Il était donc logique de s'attendre à ce que la série Galaxy S25 soit équipée de ce même écran. Cependant, un rapport récent a révélé que le S25 Ultra utilisera le M13 plutôt que le M14 pour des raisons de coût.

Le coût avant la performance ?

Selon ET News et Android Police, Samsung continuerait d’utiliser les panneaux basés sur le M13 pour le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra. La marque envisagerait désormais d’améliorer ses écrans tous les deux générations de smartphones, en raison des performances actuelles des écrans OLED et de la saturation du marché des smartphones. Dans nos tests, nous avons constaté que l’OLED M13 du Galaxy S24 Ultra atteignait une luminosité maximale de 1,363 nits, tandis que l’iPhone 16 Pro atteignait 1,553 nits et le Pixel 9 Pro jusqu’à 1,938 nits. Cependant, pour l’utilisateur moyen, cette différence pourrait passer inaperçue.

Implications et attentes

Il semble donc que ce choix soit une mesure d’économie visant à maintenir la série Galaxy S25 à un prix abordable. Cette décision pourrait être liée à l’augmentation du prix du téléphone due à l’intégration des nouveaux processeurs Snapdragon 8 Gen 4. Malgré cela, les performances de ce processeur pourraient permettre au S25 de rivaliser avec l’iPhone 16 Pro, selon des scores de benchmark fuités. Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer et attendre la sortie officielle de la série Galaxy S25 pour évaluer ses performances.