Fuite des coloris du très attendu Samsung Galaxy S25 Ultra : découvrez les différentes options

Les couleurs du Samsung Galaxy S25 Ultra ont été dévoilées : voici les options disponibles.

Tl;dr Le Samsung Galaxy S25 Ultra aurait quatre couleurs disponibles.

Des rumeurs suggèrent des améliorations de design et de performance.

L’annonce officielle est attendue pour janvier 2025.

Le Galaxy S25 Ultra: Une Palette de Couleurs Renouvelée

Les aficionados de la marque Samsung attendent avec impatience la sortie de leur prochain fleuron, le Galaxy S25 Ultra. Selon des rumeurs persistantes, la gamme de couleurs proposée pour ce modèle pourrait être particulièrement variée.

Quatre Couleurs à l’Horizon

C’est le célèbre leaker Ice Universe qui a dévoilé cette information. Le Galaxy S25 Ultra serait disponible en quatre options de couleurs : noir, vert, bleu et titane. En comparaison, le Galaxy S24 Ultra était proposé en Gris Titane, Noir Titane, Violet Titane et Jaune Titane.

Il est à noter que l’option « titane » du S25 Ultra pourrait faire référence à une autre option grise. Quant aux trois autres couleurs, elles devraient conserver le cadre en titane de Samsung, malgré l’absence de cette mention dans leur nom. Il serait en effet étrange que Samsung revienne à son matériau Armor Aluminium pour trois des quatre nouveaux modèles Galaxy S25 Ultra.

Des Couleurs en Ligne Encore Inconnues

Ice Universe n’a pas encore révélé les options de couleurs en ligne, c’est-à-dire celles disponibles pour les achats directs sur le site de Samsung. Pour le S24 Ultra, Samsung proposait le Bleu Titane, le Vert Titane et l’Orange Titane, dont deux sont désormais les couleurs de base présumées pour le S25 Ultra. En conséquence, Samsung pourrait proposer à nouveau les options noir, violet et jaune du S24 Ultra via son Samsung Store exclusif.

Un lancement Prévu pour janvier 2025

Si l’on se fie aux lancements des dernières années, nous pouvons nous attendre à ce que le Galaxy S25 Ultra soit dévoilé en janvier 2025. Nous espérons donc continuer à voir des fuites jusqu’au jour du lancement, qui viendront confirmer les rumeurs existantes et en apporter de nouvelles.

En attendant, les détails de la série Galaxy S25 se précisent grâce au travail de diverses sources. On parle d’un design aux bords arrondis, d’écrans plus grands avec des bordures plus fines, d’une augmentation des performances grâce à une puce Snapdragon 8 Gen 4 et d’une possible connectivité satellite pour les messages d’urgence.

Reste à patienter jusqu’à l’annonce officielle pour confirmer ces informations, notamment concernant les couleurs proposées.