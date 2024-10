Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra : Les plus grandes améliorations attendues chez Samsung

Comparaison entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Galaxy S24 Ultra : les améliorations les plus importantes à prévoir.

Tl;dr Comparaison des spécifications des smartphones Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra.

Nouvelles rumeurs sur la sortie et le prix du Galaxy S25 Ultra.

Possibles améliorations de l’écran, de la caméra et des performances du Galaxy S25 Ultra.

La nouvelle génération du smartphone phare de Samsung, le Galaxy S25 Ultra, est sur le point de faire son entrée. Cette annonce pourrait inciter certains à envisager une mise à niveau de leur appareil actuel. Nous avons rassemblé toutes les rumeurs et informations divulguées afin de faire une comparaison préliminaire entre le Galaxy S24 Ultra actuel et le très attendu Galaxy S25 Ultra.

Comparaison des spécifications

En matière de spécifications techniques, voici ce que nous savons jusqu’à présent. La taille de l’écran du Galaxy S25 Ultra devrait légèrement augmenter, passant de 6,8 pouces à 6,86 pouces. Quant au processeur, le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm serait le successeur du Snapdragon 8 Gen 3 du S24 Ultra. Les options de stockage resteraient inchangées, avec des capacités de 128 Go, 256 Go et 1 To.

En ce qui concerne les caméras, le Galaxy S25 Ultra pourrait offrir des améliorations modestes, notamment une mise à niveau de l’objectif ultra grand-angle de 12 MP à 50 MP. Les autres caractéristiques, comme la batterie de 5 000 mAh et les options de couleur, devraient rester les mêmes.

Il est encore trop tôt pour donner une date de sortie précise pour le Galaxy S25 Ultra. Cependant, si l’on se fie à l’historique des lancements de Samsung, il est probable que le nouvel appareil arrivera en début d’année 2025, probablement en janvier ou février.

En ce qui concerne le prix, le Galaxy S24 Ultra avait connu une augmentation par rapport à son prédécesseur, passant à 1 299 $ contre 1 199 $ pour le Galaxy S23 Ultra. Il est possible que le prix du Galaxy S25 Ultra augmente encore, en raison du coût potentiellement plus élevé du Snapdragon 8 Gen 4.

Améliorations potentielles

Le Galaxy S25 Ultra pourrait présenter des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Outre l’augmentation de la taille de l’écran, Samsung pourrait réduire les bordures de l’appareil, diminuant ainsi ses dimensions globales malgré un écran plus grand.

En matière de performances, le Galaxy S25 Ultra pourrait bénéficier d’une vitesse UFS 4.1 plus rapide et d’une capacité de RAM accrue, passant de 12 Go à 16 Go. Ces améliorations pourraient permettre une meilleure gestion du multitâche et des requêtes AI.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour se prononcer définitivement, les améliorations matérielles du Galaxy S25 Ultra par rapport au S24 Ultra semblent minimes. Samsung pourrait pour autant réserver des surprises avec de nouvelles fonctionnalités technologiques ou basées sur l’IA.