Tout savoir sur Moana 2

Le développement de Moana 2 a débuté en 2020 sous la forme d'une série télévisée pour Disney+, avant d'être retravaillé pour devenir une suite cinématographique en février 2024, avec David Derrick Jr. comme scénariste et réalisateur.

Tl;dr Disney date la sortie de Moana 2.

Dwayne Johnson et Auli’i Cravalho incarnent de nouveau Maui et Moana dans Moana 2.

Le nouveau méchant de Moana 2, qui contrôle les tempêtes, pousse Moana et Maui à l’aventure.

Moana 2 promet de nouvelles découvertes et des défis plus grands.

Le voyage continue avec Moana 2

Après des années d’attente, Disney a enfin confirmé la suite tant attendue de son film d’animation à succès Moana. Prévu pour le 27 novembre 2024, Moana 2 promet une autre aventure passionnante avec des personnages adorés et de nouvelles menaces à surmonter.

Un casting familier pour une aventure nouvelle

Dwayne Johnson et Auli’i Cravalho reviennent pour prêter leur voix aux personnages principaux, Maui et Moana. La présence d’un nouveau méchant capable de contrôler les tempêtes incite nos héros à se lancer dans une nouvelle aventure à travers les vagues.

Un nouvel épisode rempli de surprises

Le film, dont l’annonce n’a pas été une surprise, a cependant surpris avec la révélation de sa date de sortie, plus tôt que prévu. Alors que Disney est connu pour établir des calendriers longs pour ses films, Moana 2 semble presque terminé, compte tenu de la proximité de la date de sortie.

Moana 2 : une suite prometteuse

La bande-annonce de Moana 2, révélée à la D23 Disney fan expo de 2024, présente une Moana plus âgée qui sert sa tribu en tant que Wayfinder et a même une jeune sœur. Malgré la stabilité relative sur son île, l’apparition d’un nouveau méchant qui peut contrôler les tempêtes envoie Moana et Maui de nouveau sur les vagues pour une toute nouvelle aventure.