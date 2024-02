Tout savoir sur Badlands, le spin-off de Predator

Suite au succès du film Prey en 2022, la franchise Predator poursuit son essor avec un nouveau film indépendant provisoirement intitulé Badlands.

Le film Prey de 2022 a redynamisé la franchise Predator qui était en difficulté.

Dan Trachtenberg, le réalisateur de Prey, revient pour diriger le projet Badlands.

Le personnage principal de Badlands sera une femme, poursuivant la tendance initiée dans Prey.

La franchise Predator se renouvelle

Après le succès retentissant de Prey en 2022, la saga légendaire Predator se prépare à accueillir un nouveau film autonome, provisoirement intitulé Badlands. Une bouffée d’air frais pour cette franchise qui, malgré un démarrage en trombe en 1987 avec le film éponyme mettant en scène Arnold Schwarzenegger, peinait à renouveler son succès.

Un retour en grâce pour Predator

Après une suite en 1990, Predator 2, qui n’a pas convaincu les critiques malgré l’introduction de nouveaux éléments de lore, et deux suites dans les années 2010 qui n’ont pas rencontré le succès escompté, la franchise semblait condamnée. Pourtant, Prey a su redonner de l’élan à cette icône des années 80. Ainsi, Badlands tentera de répliquer ce succès.

Badlands confirmé

Officiellement annoncé en février 2024, Badlands reste encore mystérieux. Ce que l’on sait, c’est que le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, est de retour à la barre. Alors que le scénario reste encore secret, il semblerait que le redoutable chasseur extraterrestre soit de retour dans un autre lieu et une autre époque.

Aux commandes de Badlands

Devenu le visage de la renaissance de la franchise Predator dans les années 2020, Dan Trachtenberg est une nouvelle fois à la réalisation. Le reste de l’équipe reste à déterminer, aucun scénariste ou acteur n’ayant encore été révélé.

Quels détails pour l’histoire de Badlands?

L’attrait de la franchise Predator réside dans sa capacité à faire surgir les Yautja n’importe où et n’importe quand. Prey les a fait débarquer en Amérique du Nord au début du 18ème siècle. Pour Badlands, on s’attend à un saut dans le futur. De plus, il est déjà confirmé que le personnage principal sera une femme, perpétuant la tendance initiée par Prey.