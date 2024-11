Tout ce qu’on sait jusqu’ici sur la saison 2 de « Mr. & Mrs. Smith »

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 2 de "Mr. & Mrs. Smith".

Tl;dr Adaptation de « Mr. & Mrs. Smith » par Prime Video acclamée par la critique.

Saison 2 confirmée, mais détails et date de sortie restent inconnus.

Saison 2 pourrait présenter un nouveau couple de protagonistes.

Une adaptation réussie

La série Prime Video « Mr. & Mrs. Smith », inspirée du film de Brangelina, lui-même basé sur une série télévisée de 1996 et un livre, a reçu des éloges quasi-universels de la part des critiques. Elle a obtenu un score de 91% sur Rotten Tomatoes, avec plus de 100 critiques, incluant celle de notre propre Malcolm McMillan, qui l’a adorée. La série a été, selon tous les comptes, un franc succès… et l’attente pour la saison 2 de « Mr. & Mrs. Smith » est maintenant lancée.

Un couple pas comme les autres

La comédie d’espionnage, avec Donald Glover et Maya Erskine, suit un couple marié qui n’est en réalité pas ce qu’il semble être. Ils sont associés par une organisation mystérieuse en tant que mari et femme et envoyés pour accomplir une série de tâches centrées sur l’espionnage.

C’est une configuration délicate ; ce sont deux étrangers propulsés dans le mariage du jour au lendemain. C’est un changement total par rapport à la précédente conception de « Mr. & Mrs. Smith », qui mettait en scène un couple marié découvrant qu’ils étaient tous deux secrètement des espions de différentes organisations.

La saison 2 confirmée

Le 14 mai, Prime Video a confirmé que la saison 2 de « Mr. & Mrs. Smith » était en cours, bien qu’il reste encore beaucoup de questions sur le prochain chapitre. Quant à savoir quand la série reviendra et ce que la nouvelle saison pourrait apporter, les informations sont malheureusement encore très limitées.

Une nouvelle distribution pour la saison 2 ?

Selon des rumeurs récentes, il semblerait que la saison 2 se centre sur un tout nouveau couple. Deadline a rapporté en octobre que les studios Amazon MGM cherchaient deux nouveaux acteurs pour jouer John et Jane dans la saison 2. Il est à noter que cela ne signifie pas que Donald Glover et Maya Erskine sont totalement écartés ; si vous avez regardé la série, vous savez que plusieurs couples Smith ont fait leur apparition dans la saison 1… ce qui signifie qu’il y a toutes les chances que notre couple original pourrait encore apparaître si ils ont survécu à la finale palpitante de la saison.