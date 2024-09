Tout ce que vous devez savoir sur le grave défaut d’écran tactile signalé par les utilisateurs du Google Pixel 9 Pro XL

Où se situe le contrôle de qualité ? Il est important de se demander où se trouve le système de vérification de la qualité dans ce processus. Et vous, comment gérez-vous le contrôle de la qualité dans votre organisation ?

Tl;dr Des problèmes de tactile ont été signalés sur le Google Pixel 9 Pro XL.

L’anomalie ne semble pas être corrigée par un redémarrage en mode sécurisé ni par une réinitialisation complète.

Un défaut logiciel est envisagé comme cause probable.

Google n’a pas encore commenté le problème.

Un défaut préoccupant sur le Google Pixel 9 Pro XL

Le Google Pixel 9 Pro XL, malgré ses fonctionnalités impressionnantes, semble présenter un problème avec un élément fondamental de tout smartphone : l’écran tactile.

Une anomalie signalée par plusieurs utilisateurs

Selon Android Authority, de nombreux utilisateurs ont fait part de leurs difficultés sur Reddit. Ils ont signalé que les coins de l’écran de leur nouveau Google Pixel 9 Pro XL ne réagissent pas aux entrées tactiles. Un utilisateur a même partagé une image illustrant le problème dans les coins de l’écran. Le même utilisateur a indiqué avoir redémarré le téléphone en mode sécurisé et l’avoir complètement réinitialisé, sans succès.

Un autre utilisateur a précisé que les coins inférieurs gauche et droit de son écran sont insensibles, bien qu’ils fonctionnent normalement sur l’écran de verrouillage. D’autres utilisateurs ont signalé des problèmes similaires. Nous avons contacté Google pour obtenir des commentaires sur le sujet et mettrons à jour cet article dès que nous aurons une déclaration.

Quelles sont les causes possibles ?

Il peut être difficile de diagnostiquer les problèmes d’écran tactile, car ils peuvent être dus à plusieurs facteurs. La cause la plus courante est généralement l’interférence des protecteurs d’écran avec les entrées, mais les nouveaux Pixel ne sont pas livrés avec des protecteurs pré-appliqués et les utilisateurs ont déclaré ne pas en utiliser. Un défaut logiciel semble donc être la cause la plus probable.

Une attente de résolution

Il est rare que les lancements de smartphones se passent sans encombre. Des bugs peuvent toujours survenir lors des tests. Pour l’instant, nous pouvons seulement espérer qu’il s’agit d’un simple problème logiciel qui sera bientôt corrigé. Nous tenons à préciser que nous n’avons pas pu reproduire le défaut sur notre propre Pixel 9 Pro XL, bien que cela ne signifie pas que le problème n’est pas présent sur d’autres modèles.

En attendant, nous avons préparé un guide pour protéger votre nouveau téléphone afin d’éviter d’ajouter des dommages physiques à la liste de vos problèmes potentiels de smartphone. Et n’hésitez pas à consulter notre critique complète du Google Pixel 9 Pro XL et du Google Pixel 9 Pro pour voir si ces flagships sont faits pour vous.