Tout ce que nous savons sur A Quiet Place 3, la suite du préquel Day One

"Sans un bruit 3", suite du préquel "Jour 1" : tout ce que nous savons jusqu'à présent

Tl;dr « A Quiet Place 3 » est en cours de développement, sans date de sortie précise.

Le film pourrait continuer l’histoire avec Emily Blunt en tête d’affiche.

Le spin-off préquel « A Quiet Place: Day One » a connu un grand succès au box-office.

L’avenir incertain de la franchise « A Quiet Place »

En tant qu’adeptes du cinéma de science-fiction, nous sommes tous impatients de connaître le futur de la franchise « A Quiet Place ». Le troisième opus, toujours en développement, pourrait voir le retour d’Emily Blunt dans le rôle principal. Cependant, l’implication de John Krasinski, qui a contribué à la création de la franchise, reste un mystère.

Un univers en expansion

Il est aussi possible que le prochain film introduise de nouveaux personnages dans un lieu différent, toujours sous la menace des mêmes prédateurs terrifiants. Malgré le succès du spin-off préquel « A Quiet Place: Day One », qui a pulvérisé les records du box-office cet été, l’avenir de la franchise reste incertain. En effet, la sortie de « A Quiet Place 3 », initialement prévue pour 2025, a été indéfiniment reportée.

Une suite pour « A Quiet Place: Day One » ?

En parlant de « A Quiet Place: Day One », le réalisateur Michael Sarnoski a déclaré à Variety en juillet 2024 qu’une suite dans le style de « Day Two » pourrait être envisageable. Alors, même si nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles informations sur « A Quiet Place 3 », l’univers de la franchise pourrait encore s’enrichir.

Le succès de « A Quiet Place: Day One »

« A Quiet Place: Day One », qui nous ramène aux premiers moments chaotiques suivant l’invasion extraterrestre, a été un véritable succès. Malgré des critiques partagées, le film a réalisé plus de 260 millions de dollars lors de son exploitation cinématographique. Il est maintenant disponible en streaming sur Paramount Plus et Amazon.

Alors que nous attendons avec impatience des nouvelles de « A Quiet Place 3 », nous pouvons nous réjouir du succès de la franchise et de son potentiel d’expansion. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette série passionnante et terrifiante.