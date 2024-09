5 films de science-fiction incontournables à voir sur Prime Video immédiatement

Découvrez sans plus attendre ces films de science-fiction en streaming. Qu'attendez-vous pour commencer le marathon cinématographique de votre vie ?

Prime Video : Un paradis pour les amateurs de science-fiction

Prime Video se distingue par sa riche collection de films de science-fiction et de fantasy. Que vous soyez adepte de récits déroutants, de thrillers haletants ou de comédies cultes, vous y trouverez sans doute un film qui saura combler vos attentes. Voici une sélection des meilleurs films de science-fiction disponibles sur Prime Video.

Des thrillers haletants : « 10 Cloverfield Lane » et « Donnie Darko »

Dans « 10 Cloverfield Lane« , Dan Trachtenberg nous plonge dans l’univers claustrophobique d’un bunker souterrain où Michelle (Mary Elizabeth Winstead) se réveille, enchaînée, après un accident de voiture. Elle est confrontée à la décision de faire confiance à Howard (John Goodman) qui prétend l’avoir sauvée d’un monde empoisonné par des extraterrestres, ou de s’échapper vers l’inconnu.

« Donnie Darko« , de Richard Kelly, suit le jeune Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) qui, après un accident, commence à avoir des visions d’un homme déguisé en lapin prétendant que la fin du monde est proche. Ce thriller de science-fiction aux multiples facettes a su captiver le public depuis sa sortie en 2001.

Un film culte et un anime iconique : « Galaxy Quest » et « Ghost in the Shell »

« Galaxy Quest« , une parodie des séries de science-fiction des années 90, est l’option idéale pour une soirée légère. Le film met en scène les anciens acteurs d’une série culte de science-fiction qui, contactés par des extraterrestres croyant que la série est réelle, se retrouvent contraints de jouer les héros pour de vrai.

« Ghost in the Shell« , le chef-d’œuvre d’animation de 1995, suit Major Motoko Kusanagi, une agente gouvernementale cybernétiquement améliorée, dans sa traque du « Puppet Master », un hacker capable d’altérer les souvenirs de ses victimes. Ce film, à la fois philosophique et influent, a marqué l’histoire de l’animation.

À voir avant qu’il ne soit trop tard : « Interstellar »

Enfin, « Interstellar« , le célèbre film de science-fiction de Christopher Nolan, sera retiré de Prime Video dans huit jours. Ce film, qui dépeint un futur dans lequel l’humanité cherche désespérément un nouveau foyer face à une Terre devenue inhospitalière, est à voir absolument avant sa disparition de la plateforme.

