Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Galaxy Z Flip FE

Samsung prépare une version plus abordable de son célèbre téléphone pliable, le Galaxy Z Flip, prévue pour 2025.

Tl;dr Samsung prévoit de lancer un téléphone pliable moins cher en 2025.

La haute coût des téléphones Samsung est un obstacle à leur adoption de masse.

Le nouveau modèle pourrait utiliser la puce Exynos 2400 pour réduire les coûts.

Un tournant stratégique pour Samsung

Depuis son lancement, Samsung s’est imposé comme un acteur majeur du marché des smartphones pliables. Cependant, le constructeur fait face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment avec des modèles plus abordables comme le Nubia Flip 5G. La sortie d’un Galaxy Z Flip FE pourrait marquer un tournant stratégique en rendant la technologie pliable accessible à un plus large public. Cette initiative viserait à répondre aux critiques sur les prix élevés de la gamme actuelle, freinant son adoption massive.

Les premières rumeurs autour d’un Galaxy Z Flip FE

Selon l’analyste Ross Young et des sources coréennes, Samsung travaillerait sur une version économique de son Galaxy Z Flip. Celle-ci pourrait être lancée en même temps que le Galaxy Z Flip 7, prévu pour 2025. Cependant, aucune date précise n’a encore été confirmée, laissant une certaine marge de spéculation. Si cette information se confirme, il s’agirait d’une première pour Samsung, qui n’a jusqu’à présent pas proposé de déclinaison plus accessible de ses modèles pliables.

Le défi des coûts de productions

Le principal obstacle pour Samsung reste de proposer une version abordable tout en maintenant une qualité compétitive. Une des pistes envisagées serait l’intégration de l’Exynos 2400, un processeur moins coûteux déjà utilisé dans certains modèles de Galaxy S24. En revanche, le Galaxy Z Flip 7 bénéficierait d’un nouveau processeur Exynos 2500, positionnant le modèle standard comme une option plus premium. Ce compromis technologique pourrait permettre à Samsung de réduire les coûts de production sans compromettre l’expérience utilisateur.

Un pari sur la démocratisation des pliables

L’enjeu pour Samsung est de taille : rendre ses smartphones pliables accessibles au grand public sans sacrifier son image de marque. Actuellement, les prix dépassant souvent les 1000 dollars limitent l’adoption de ces appareils, contrairement à des concurrents comme Nubia, qui offre des modèles à moins de 500 dollars. L’arrivée du Galaxy Z Flip FE pourrait changer la donne et élargir considérablement la base d’utilisateurs de Samsung. La confirmation de ce projet pourrait intervenir lors du prochain événement Galaxy Unpacked.