Samsung Galaxy Unpacked 2025 : dates probables, lancement du Galaxy S25 et plus encore

Probables dates et plans de lancement pour le Samsung Galaxy S25 et plus encore lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Tl;dr La nouvelle année marquera probablement un nouvel événement Galaxy Unpacked de Samsung.

Les rumeurs suggèrent le lancement de nouveaux modèles, dont le Galaxy S25 Slim et le Galaxy Z Flip FE.

Des surprises pourraient également être présentées, comme la nouvelle interface One UI 7 et des appareils de réalité mixte.

Anticiper l’Unpacked 2025 de Samsung

Chers lecteurs, laissez-moi vous emmener dans le futur, plus précisément en 2025. Avec l’arrivée de la nouvelle année, nous nous attendons à une tradition bien ancrée chez le géant de l’électronique, Samsung : son événement Galaxy Unpacked.

Le dévoilement probable des nouveaux Galaxy S25

Samsung a pour habitude de lancer ses nouveaux smartphones phares lors du premier événement de l’année. Il est donc prévisible que l’édition 2025 mette en lumière la nouvelle série Galaxy S25. D’après les rumeurs actuelles, ces nouveaux appareils pourraient comprendre des améliorations significatives, tant au niveau du chipset que des capacités de l’appareil photo, avec notamment un capteur ultralarge amélioré et des objectifs téléphoto plus performants pour le Galaxy S25 Ultra.

Les autres produits potentiels à l’honneur

Outre la série Galaxy S25, d’autres produits pourraient également être annoncés. On parle notamment d’une version ultra-mince de la série S25, nommée « Galaxy S25 Slim », et d’un nouveau modèle de smartphone pliable plus abordable, le « Galaxy Z Flip FE ». Bien que ces informations ne soient encore que des rumeurs, l’attente est palpable.

Des surprises attendues

Enfin, Samsung pourrait nous réserver quelques surprises lors de cet événement. L’interface très attendue One UI 7, basée sur Android 15, devrait être lancée en même temps que les nouveaux téléphones. De plus, des rumeurs parlent d’un possible casque de réalité mixte, fruit d’une collaboration entre Samsung, Qualcomm et Google. Cet appareil pourrait représenter une avancée majeure dans l’expérience utilisateur offerte par Samsung.

Alors, attendons avec impatience le Galaxy Unpacked 2025 de Samsung. Une chose est sûre : l’année qui s’annonce promet d’être riche en innovations technologiques.