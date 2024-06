Samsung annonce son prochain événement Unpacked pour le 10 juillet

Des rumeurs indiquent l'arrivée de nouveaux appareils pliables ainsi que des détails sur le lancement du Galaxy Ring.

Tl;dr Le prochain événement Unpacked de Samsung aura lieu le 10 juillet à Paris.

L’annonce de Samsung indique qu’elle présentera “la nouvelle génération de Galaxy AI et l’écosystème Galaxy en expansion”.

Samsung est un sponsor des Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris, ce qui pourrait entraîner des collaborations promotionnelles.

Samsung a déjà mentionné l’arrivée du Galaxy Ring aux États-Unis pour le mois d’août.

Samsung révélait les futurs dispositifs phares lors de l’événement Unpacked à Paris

Samsung, le géant technologique sud-coréen, a choisi la Ville Lumière pour dévoiler ses dernières nouveautés lors de l’événement Unpacked se déroulant le 10 juillet.

Une nouvelle génération à l’horizon

L’annonce indique que la société présentera “la nouvelle génération de Galaxy AI et l’écosystème Galaxy en expansion”. Ainsi, l’obligation de rester à la pointe de l’innovation se trouve accentuée par le choix de Paris, décrit comme le décor parfait pour le dévoilement “de nos dernières innovations de pointe”.

Des collaborations promotionnelles possibles

Cette année, Paris a une importance particulière pour Samsung, étant sponsor des Jeux Olympiques d’été de 2024. Il est donc possible qu’on puisse s’attendre à quelques “éditions olympiques” des produits phares de Galaxy S.

Le Galaxy Ring bientôt aux États-Unis

Au-delà des produits phares classiques, d’autres types de dispositifs se trouvent également sous le feu des projecteurs. L’entreprise a déjà glissé dans un dépôt judiciaire que le Galaxy Ring arriverait aux États-Unis “en ou autour d’août de cette année”.

Un événement de portée mondiale

L’événement Unpacked de Samsung sera retransmis en direct sur YouTube, son site principal et son site d’actualités. Les fans et les clients de Samsung pourront donc découvrir les nouveautés passionnantes et attendues du géant technologique depuis le confort de leur domicile.

En somme, cette grande révélation est un événement incontournable pour ceux qui souhaitent rester à la pointe des avancées technologiques de Samsung.