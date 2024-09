Top 5 des nouveaux films à découvrir ce week-end sur Netflix, Max, Prime Video et plus encore

Le film nominé aux Oscars "Robot Dreams", l'adaptation très attendue de "Uglies" sur Netflix et d'autres succès de soirées cinéma promettent une expérience enthousiasmante. Pourquoi ne pas organiser une soirée cinéma ce week-end?

Tl;dr « Robot Dreams », nominé aux Oscars, est disponible en streaming.

« Boy Kills World », une comédie d’action palpitante, est maintenant sur Hulu.

La nouvelle adaptation de « Uglies » par Netflix est une série dystopique YA à voir.

« Colette », une biographie littéraire avec Keira Knightley, peut désormais être visionnée sur Prime Video.

Une pléiade de films à voir ce weekend

Après une semaine bien chargée, le weekend vous offre enfin l’occasion de vous détendre. Pour vous aider à choisir parmi la multitude de films disponibles en streaming, voici une sélection des meilleurs nouveaux films à voir absolument ce weekend.

« Robot Dreams » : une émotion palpable

En tête de liste, nous avons « Robot Dreams« , un film d’animation touchant en lice pour l’Oscar du meilleur film d’animation 2024. Basé sur la bande dessinée du même nom de Sara Varon, le film suit l’amitié touchante entre un chien anthropomorphique et son meilleur ami robot, commandé par courrier. Lorsque le robot est laissé rouillé et immobile après une journée à la plage, le chien entreprend une exploration sincère de l’amitié dans ses nombreuses formes tout au long de notre vie. Achetez ou louez-le sur Amazon dès maintenant.

« Boy Kills World » : une aventure débridée

Les amateurs de films d’action seront ravis par « Boy Kills World« , une aventure sanglante et débridée qui mélange « John Wick » et « A Clockwork Orange » dans un conte de vengeance joyeusement déformé. Le film, qui marque les débuts de réalisateur de Moritz Mohr, met en scène Bill Skarsgård dans le rôle d’un jeune homme rendu sourd et muet par une attaque qui a décimé le reste de sa famille. Regardez-le dès maintenant sur Hulu.

« Uglies » : un drame de science-fiction captivant

Netflix apporte une nouvelle contribution au genre YA avec « Uglies« , un drame de science-fiction qui rappelle « The Hunger Games » et la série « Divergent ». Situé dans une société dystopique où chaque adolescent doit subir une chirurgie esthétique pour devenir « beau », le film suit une adolescente qui se rebelle contre le système après avoir perdu sa meilleure amie. Regardez-le dès maintenant sur Netflix.

« Colette » : une biographie littéraire émouvante

Enfin, nous avons « Colette« , une biographie littéraire mettant en vedette Keira Knightley dans le rôle de l’auteure du 20e siècle, Sidonie-Gabrielle Colette. Le film suit Colette alors qu’elle lutte pour être reconnue en tant qu’auteur à part entière après avoir écrit des romans semi-autobiographiques sous le nom de son mari. Regardez-le dès maintenant sur Prime Video.