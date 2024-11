Tom Welling dévoile un costume alternatif de Superman pour le final de Smallville

Découvrez le costume alternatif de Superman révélé par Tom Welling pour la finale de Smallville !

Tom Welling, l’acteur principal de la série Smallville, a récemment partagé des détails surprenants sur la façon dont la série aurait pu se terminer différemment. Lors de la Comic Con de Stockholm, Welling a partagé son expérience de la série et a dévoilé que la révélation iconique du costume de Superman aurait pu être très différente.

Welling a avoué qu’il y avait une autre approche prévue pour la révélation du costume de Superman. «Dans une des dernières scènes, Clark ouvre sa chemise et saute enfin du bâtiment. C’était écrit d’une manière complètement différente. Ils avaient écrit que Clark voit le costume, puis le coupe, le met et met les bottes.»

Welling a expliqué qu’il s’est inspiré de la série 24 de Kiefer Sutherland pour cette scène finale. «C’est une image satellite de l’espace, et il parle à l’imagerie satellite, sachant que Chloe, avec qui il travaille, regarde, et il dit au revoir. Il dit : ‘Je ne peux pas rester, mais je dois y aller’, a-t-il partagé. Il a utilisé cette idée pour montrer que son personnage allait continuer à se battre, même si les téléspectateurs ne pourraient pas l’accompagner.

Malgré ce changement, les fans ont eu l’occasion de voir Welling dans différents costumes avant la fin de Smallville. La série a exploré de manière unique le costume de Superman, et même si le costume final n’était qu’un haut court, il semblait toujours que le costume complet était révélé. Cela a fourni un moment épique alors que la série s’achevait.

On en pense quoi ?

La série Smallville a captivé les fans pendant une décennie, et ces nouvelles révélations de Tom Welling ajoutent une nouvelle couche d’intérêt. La décision de Welling d’inspirer la scène finale de la série 24 démontre une créativité et une vision artistique uniques. Même si cette scène a été modifiée, le résultat final a su captiver les téléspectateurs et restera dans les mémoires comme un moment iconique de la télévision.