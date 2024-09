Tom Welling défie la mort dans Mafia Wars

Dans Mafia Wars, l'acteur américain Tom Welling incarne un homme pris au piège d'un dangereux conflit criminel, où chaque décision peut lui coûter la vie. Son personnage doit affronter des ennemis redoutables dans une lutte acharnée pour sa survie.

Il est temps de s’immerger dans le monde sombre de la mafia italienne avec le dernier film de Saban Films, Mafia Wars. Réalisé par le talentueux Scott Windhauser, ce film promet une plongée palpitante dans les entrailles du crime organisé.

Tom Welling, bien connu pour son rôle de Clark Kent dans Smallville, endosse ici le rôle de Terry, un criminel récemment libéré sur parole. Il n’a pas d’autre choix que de s’infiltrer dans la mafia pour démanteler le syndicat le plus redouté d’Italie. Face à lui, nous retrouvons Cam Gigandet, interprète du dangereux Griff, un chef de la mafia imprévisible. On se souvient de Gigandet pour son rôle d’antagoniste dans le film Twilight de 2008.

Screen Rant a dévoilé une séquence de Mafia Wars mettant en scène une confrontation tendue entre Terry et Griff. Terry, sous couverture, est confronté à la mort tandis que Griff décide de son sort. Le film sera disponible en VOD sur les plateformes numériques à partir du 11 octobre 2024.

On en pense quoi ?

Le duel entre Welling et Gigandet promet une tension palpable. Les performances des deux acteurs pourraient bien nous offrir un thriller d’action mémorable. Mafia Wars semble prêt à nous captiver avec son intrigue sombre et complexe, et à nous faire découvrir une nouvelle facette des talents de Tom Welling.