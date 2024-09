Pourquoi le spin-off de Smallville sur la Justice League n’a-t-il jamais vu le jour ?

Les raisons derrière l'absence du spin-off de Smallville sur la Justice League incluent des difficultés de coordination entre les différentes séries de l'Arrowverse, ainsi que des choix artistiques qui ont compliqué son intégration dans l'univers télévisuel DC.

Tl;dr Smallville, une série influente dans le genre des super-héros, a présenté de nombreux personnages de l’univers DC.

La sixième saison de Smallville était censée préparer le terrain pour une série sur la Justice League.

Malgré une tentative de spin-off, la série Justice League n’a jamais vu le jour, probablement en raison des ambitions cinématographiques de DC.

Smallville : une influence majeure sur le genre des super-héros

Diffusée pour la première fois en 2001, la série Smallville a su marquer les esprits comme l’un des programmes les plus influents du genre des super-héros. Mettant en scène Tom Welling dans le rôle de Clark Kent adolescent, cette série de la CW a duré dix saisons, établissant un record en tant que série de super-héros en prise de vue réelle la plus longue. Tout au long de son existence, Smallville a introduit une multitude de personnages et d’éléments de l’univers Superman et DC sur le petit écran. Des figures majeures de DC comme Lex Luthor, Lois Lane, Martian Manhunter, Supergirl et bien d’autres, ont joué des rôles déterminants dans le parcours de Clark pour devenir Superman. Cependant, l’apport le plus significatif de Smallville reste la base qu’elle a posée pour la Justice League.

Le prélude à la Justice League

Le premier héros DC majeur, après Clark, à apparaître dans Smallville fut Bart Allen/Impulse dans l’épisode 5 de la saison 4, « Run ». Impulse fut suivi par Arthur Curry/Aquaman et Victor Stone/Cyborg en saison 5 avant que Oliver Queen/Green Arrow ne complète l’alignement en saison 6. Pour ces quatre héros, Smallville représentait leur première apparition en live-action, et leurs épisodes étaient parsemés d’indices sur leur futur. Étonnamment, la série, qui avait la réputation dans ses premières saisons de semer des graines qui ne germaient jamais, a suivi ces pistes, créant l’une des premières et des plus emblématiques incarnations de la Justice League.

Smallville : une transition vers la Justice League

L’arrivée de Green Arrow, interprété par Justin Hartley, dans Smallville a marqué un tournant majeur dans la série. Après la fin des années lycée de Clark, la série a eu du mal à le faire passer à l’âge adulte. L’intégration d’Oliver au casting a permis de transformer Smallville d’un drame pour adolescents en une série d’action pour jeunes adultes. Aucun épisode ne symbolise mieux cette évolution que l’épisode 11 de la saison 6, « Justice ». Oliver sollicite l’aide de Bart, Arthur et Victor pour enquêter sur le secret « Projet 33.1 » de Lex, ce qui conduit à l’enlèvement de Bart et Clark. Au cours de l’épisode, les membres de l’équipe révèlent comment Oliver les a réunis.