Pourquoi Kristin Kreuk a-t-elle quitté Smallville après la saison 8 ?

Kristin Kreuk a quitté la série télévisée Smallville après la huitième saison car l'arc narratif de son personnage, Lana Lang, était achevé.

Tl;dr Kristin Kreuk quitte Smallville après huit saisons.

Elle continue à travailler dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Kristin Kreuk est ouverte à un retour dans une éventuelle saison 11 de Smallville.

Elle estime que le départ de son personnage était nécessaire pour l’évolution de l’intrigue.

Le départ de Kristin Kreuk de Smallville

Après huit saisons dans la série Smallville, interprétant le rôle de Lana Lang, l’actrice Kristin Kreuk a décidé de quitter la série. Le personnage de Lana Lang, qui était le premier amour de Clark Kent, a été au centre de nombreuses intrigues de la série. Cependant, à mesure que la série explorait davantage le mythe de Superman, il est devenu nécessaire de faire évoluer la relation romantique de Clark vers Lois Lane, interprétée par Erica Durance.

La carrière de Kristin Kreuk après Smallville

Kristin Kreuk, originaire de Vancouver, a continué à travailler dans l’industrie du cinéma et de la télévision après son départ de Smallville. Elle a joué dans des films comme Eurotrip et Street Fighter: The Legend of Chun-Li, et a également tenu le rôle principal dans les séries télévisées Beauty and the Beast et Burden of Truth.

Le retour éventuel de Kristin Kreuk dans Smallville

Plus récemment, lors d’un panel de questions-réponses à la Superman Celebration, Kreuk a indiqué qu’elle était ouverte à un retour dans Smallville si la suite animée proposée était mise en œuvre. Cependant, elle a également exprimé qu’elle souhaitait que le départ de son personnage soit respecté, ne souhaitant pas créer de conflit ou de tension inutiles.