Smallville pourrait revenir avec une série animée

Une suite animée de Smallville visant à prolonger l'histoire de Clark Kent après la fin de la série originale est en préparation mais attend le feu vert de DC Studios et Warner Bros. Television.

Depuis la fin de la série télévisée Smallville en 2011, les fans espèrent voir revenir les acteurs dans une nouvelle version de la mythologie de Superman. Si une reprise en live-action semble peu probable pour l’instant, Tom Welling a récemment évoqué le développement d’une série animée qui ferait office de suite à la série télévisée Smallville, en collaboration avec Michael Rosenbaum, qui incarnait Lex Luthor.

Lors d’une apparition récente à Terrificon, une convention annuelle de culture pop qui se déroule dans le Connecticut, l’acteur américain Tom Welling a donné une mise à jour sur la série animée Smallville et son éventuel renouveau :

Nous avons déjà un artiste et une affiche que nous n’avons pas encore pu partager, mais c’est comme si Lionel Luthor surplombait tout le monde et c’est vraiment cool. Mais nous ne pouvons rien faire sans l’accord de DC Studios et Warner Bros. Television. Ils ne nous ont pas encore donné le feu vert, mais nous sommes prêts. Al et Miles, qui ont écrit Smallville, veulent l’écrire, mais ce n’est pas notre propriété tant qu’ils ne disent pas que nous pouvons le faire.